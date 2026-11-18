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La Corte Suprema, el 27 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo) AP

La apelación de emergencia se produce después de que un juez con sede en California determinó que era ilegal poner fin a su estatus de protección temporal.

La Corte Suprema permitió al gobierno retirar las protecciones a los venezolanos el año pasado, mientras el caso se encontraba en una etapa anterior. Si los jueces no intervienen nuevamente antes del viernes, el gobierno podría verse obligado a liberar a unos 1.800 venezolanos que permanecen detenidos, indicaron abogados federales.

Trump ha tomado medidas para eliminar las protecciones que han permitido que inmigrantes de distintas naciones permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos, algunos de los cuales llevan décadas en el país.

La Corte Suprema también permitió que el gobierno de Estados Unidos pusiera fin en junio pasado a las protecciones temporales para personas procedentes de Haití y Siria. Posteriormente, un tribunal de apelaciones suspendió la decisión del juez que mantenía vigente el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para los venezolanos, pero dicha suspensión está prevista a expirar el viernes.

El Congreso estableció el programa en 1990 para evitar deportaciones a países que atravesaban desastres naturales o conflictos civiles. Se concede por periodos de hasta 18 meses.

Unos 600.000 venezolanos han recibido protecciones del TPS.

FUENTE: AP