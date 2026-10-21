Gobierno colombiano emitirá por decreto el presupuesto de 2027 tras error en el Congreso

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El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó en una declaración divulgada por la presidencia que el decreto será expedido en el transcurso del miércoles por 634,9 billones de pesos —aproximadamente 201.140 millones de dólares—, el monto exacto que había aprobado la víspera el Congreso.

“A todos los inversionistas, a todos los tenedores de bonos, a la comunidad financiera internacional, un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país”, indicó Restrepo.

El presupuesto general debe ser aprobado cada año por el Congreso, pero la ley colombiana permite que, en caso de que el legislativo no lo apruebe en el plazo establecido, el presidente lo pueda promulgar mediante un decreto.

El Congreso le dio el visto bueno al presupuesto en la madrugada del martes —el último día del plazo máximo—, lo que significó una victoria para el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella, quien no tiene garantizadas las mayorías en el legislativo.

Sin embargo, la oposición alertó sobre un error en el trámite del presupuesto, debido a que se registró una diferencia en uno de los artículos entre lo que aprobó el Senado y la Cámara de Representantes. La normativa dice que cuando hay diferencias entre las cámaras, deben ser conciliadas y aprobadas de nuevo.

Restrepo informó que el decreto adoptará el texto del presupuesto surgido de los primeros debates legislativos, quedando sin efecto todas las modificaciones introducidas posteriormente durante las sesiones plenarias de ambas cámaras, como la adición de fondos al rubro de la salud y a subsidios para la energía y el gas.

“No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, recalcó Restrepo, en un intento por desestimar las críticas de la oposición. La senadora Esmeralda Hernández, del opositor Pacto Histórico y quien advirtió del error en el procedimiento en el Congreso, reaccionó el miércoles en X asegurando que el presupuesto “sí se hundió… se lo tumbamos y por eso hoy anuncian un decretazo”. FUENTE: AP