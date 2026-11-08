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Gobierno de Colombia alista ofensiva para contrarrestar ola de ataques con drones explosivos

BOGOTÁ (AP) — Tras una serie de ataques con drones explosivos durante las últimas semanas en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo que buscará reforzar el sistema de defensa frente a aeronaves no tripuladas.

“La guerra cambió y hoy también se libra con drones”, afirmó el mandatario en su red social X. Admitió que la fuerza pública está desprotegida frente a “esta nueva modalidad” que dijo es “utilizada por el narcoterrorismo”.

El Ejecutivo anunció que se adquirirá un sistema de defensa antidrones y de capacidad ofensiva para que la fuerza pública “tenga las herramientas que necesita para enfrentar esta amenaza”.

Horas antes, un atentado con similares artefactos ocurrió cerca de un peaje en la vía Panamericana, en Cali, en el suroeste, sin que se registren heridos.

A este tipo de hechos violentos que se han intensificado en las últimas semanas, se sumaron las amenazas de bombas a dos canales de televisión que posteriormente fueron descartadas por la policía.

“No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano”, escribió el mandatario en otro mensaje de X, y ordenó que la fuerza estatal proteja a los periodistas, trabajadores y familias de esos medios.

La dinámica del uso de drones como armas

La directora adjunta para Latinoamérica de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, consideró “inevitable” la respuesta de los grupos armados ilegales frente la política gubernamental que aumenta la presión con operativos y capturas de objetivos de alto valor.

“Es evidente que estamos entrando en un ciclo de escalamiento por ambos lados”, dijo la experta a The Associated Press.

Dickinson enfatizó que los ataques con drones “son indiscriminados” porque son armas “sin precisión” que terminan afectando a la población cercana. De ahí que el desafío del Estado será organizar, a la par de su agenda, “una estrategia para proteger a la población civil que está en medio del fuego cruzado”.

La fortaleza de las organizaciones criminales, señaló la experta, está en la “capacidad de gobernanza” que imponen sobre los habitantes principalmente de las zonas rurales, por lo que la clave para que la estrategia oficial funcione está “en la protección real del Estado” a los pobladores.

Entre mayo y septiembre, la Defensoría del Pueblo reportó 22 emergencias humanitarias con confinamientos y desplazamientos forzados masivos que afectaron a más de 11.000 personas, tan solo en el sur de Bolívar.

En esa zona persisten los enfrentamientos ente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) “que disputan el control territorial, las rentas de la minería y corredores estratégicos”, señaló un reporte emitido el sábado.

FUENTE: AP

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