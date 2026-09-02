americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno boliviano ordena intervención de petrolera estatal en medio de escasez de diésel

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz decretó la intervención por hasta 180 días de la petrolera estatal con el fin de mejorar el control, la importación y distribución de combustible en medio de las protestas por la escasez de diésel que desafían el estado de excepción vigente en el país.

Un letrero anuncia que no hay gasolina en una estación de servicio de La Paz, Bolivia, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Un letrero anuncia que no hay gasolina en una estación de servicio de La Paz, Bolivia, el lunes 17 de agosto de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

El decreto publicado el miércoles establece que diferentes ministerios se dedicarán a “elaborar un análisis de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, establecimiento de volúmenes para las estaciones de servicio y otras modalidades de venta”.

La intervención se produce en medio de cuestionamientos por el contrabando de combustibles debido a que en la nación andina hay un precio diferenciado del diésel para los grandes compradores, que cuesta casi un 84% más que para los demás consumidores.

El gobierno identificó como una de las razones primordiales de la escasez de diésel a “mafias” que operan dentro de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en una agencia que realiza los controles.

“Tenemos que sacar este cáncer que tiene YPFB. Hay un cáncer que hay que extirparlo”, señaló el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, en conferencia de prensa.

Agregó que “el objeto es de que YPFB haga lo que tiene que hacer, dedicarse a la exploración y explotación de hidrocarburos y que salga de la comercialización porque ahí está el problema”.

Mientras tanto continúan formándose largas filas para comprar combustible sobre todo en Santa Cruz, la región productora de alimentos. Paralelamente se registran al menos cuatro cortes de rutas en contra de la suba del diésel que afectan el tránsito en carreteras al oriente y una que conecta con el centro de Bolivia.

En marzo la petrolera fue cuestionada por la distribución de combustible de mala calidad que dañó varios automóviles. El Estado estableció una compensación para los transportistas afectados.

Bolivia importa un 80% del diésel y casi un 50% de la gasolina que consume.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

¡RUSIA LE DICE NO A CUBA! Moscú frena su solicitud para convertirse en miembro pleno de los BRICS

Reportan que Raúl Castro está gravemente enfermo y recibe asistencia para mantenerlo con vida
ULTIMA HORA

Reportan que Raúl Castro está gravemente enfermo y recibe asistencia para mantenerlo con vida

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

Cubano iba a volar de Miami a Cuba y dijo que llevaba una bomba: terminó arrestado y perdió el vuelo

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

VIDEO: Joven cubana con esquizofrenia permanece tras rejas en su casa en Holguín mientras su familia pide ayuda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter