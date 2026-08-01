Gobierno argentino fiscalizará presencia de maestros en escuelas durante huelga del lunes

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El anuncio realizado por el Ministerio de Capital Humano advirtió que “desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten” dicho cumplimiento de la prestación habitual del servicio educativo.

El control es en virtud de la Ley Nº 27.802, que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial y que fue sancionada en marzo de este año, ante un profundo rechazo de los gremios y la oposición al gobierno del presidente derechista Javier Milei.

En el mismo sentido, advierte que en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, “se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.

UTE y CTERA, dos de los principales gremios docentes de Argentina convocaron a un paro por 24 horas para el próximo lunes. Reclaman al gobierno que les convoque a una paritaria nacional para actualizar el salario mínimo del sector, que está congelado en el equivalente a poco más de 330 dólares al mes desde hace un año.

FUENTE: AP

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