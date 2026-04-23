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Glasnow y Scott se combinan para un juego de 1 hit y Dodgers vencen 3-0 a Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Tyer Glasnow y Tanner Scott se combinaron para permitir un solo hit y los Dodgers de Los Ángeles evitaron una barrida el jueves en una serie de tres juegos con una victoria de 3-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

Tyler Glasnow (31), de los Dodgers de Los Ángeles, lanza hacia un bateador de los Gigantes de San Francisco durante la tercera entrada de un juego de béisbol el jueves 23 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Tyler Glasnow (31), de los Dodgers de Los Ángeles, lanza hacia un bateador de los Gigantes de San Francisco durante la tercera entrada de un juego de béisbol el jueves 23 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Kyle Tucker y Hyeseong King conectaron dos hits cada uno, mientras los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, ganaron por segunda vez en seis juegos. Kim y Dalton Rushing impulsaron una carrera cada uno. Shohei Ohtani se fue de 5-0 con dos ponches.

Glasnow (3-0), que nunca ha lanzado un juego completo en las Grandes Ligas, ponchó a nueve y permitió un hit y una base por bolas en ocho entradas. El derecho de 32 años realizó 105 lanzamientos, 69 en la zona de strike, y retiró a los últimos 14 bateadores que enfrentó.

Scott consiguió los últimos tres outs para su primer salvamento de la temporada, mientras los Dodgers lograron su segunda blanqueada del año.

El venezolano Luis Arraez conectó un sencillo en la primera entrada para el único hit de los Giants.

San Francisco solo tuvo a un corredor que pasó de la primera base y perdió por segunda vez en siete juegos.

Webb (2-3) permitió tres carreras y siete hits en siete entradas y terminó con cinco ponches y dos bases por bolas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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