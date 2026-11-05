americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gina Hinojosa empieza a trabajar para asumir como la 1ra gobernadora demócrata de Texas en décadas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Gina Hinojosa, la primera demócrata en ganar las elecciones para la gubernatura de Texas desde 1990, afirmó el jueves que construirá un gobierno bipartidista después de su sorpresivo triunfo en los comicios legislativos que puso fin a décadas de control republicano en el segundo estado más poblado del país.

La ganadora de la elección por la gubernatura de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)
La ganadora de la elección por la gubernatura de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

Hinojosa, quien se convertirá en la primera gobernadora de ascendencia latina de Texas, hizo la promesa durante su primera conferencia de prensa desde que desbancó al republicano Greg Abbott como parte de la ola de triunfos demócratas, la cual incluyó la victoria de James Talarico para el Senado federal.

“Estamos forjando un nuevo camino hacia adelante”, declaró. “El pueblo está cansado de las divisiones, cansado de las disputas, cansado de las guerras culturales”.

Hinojosa, una legisladora estatal de 52 años que creció en la frontera entre Texas y México, no figuraba como favorita. Encabezó un movimiento audaz y populista para superar a Abbott, quien recaudó muchísimo más dinero que ella, pero que se le escapó la posibilidad de un histórico cuarto mandato apenas dos años después de que el presidente Donald Trump ganó el estado por un margen de dos dígitos.

Hinojosa señaló que Abbott fue “cortés” tras su victoria y se comprometió a ayudarla a prepararse para asumir el cargo en enero.

El sorpresivo triunfo expuso la manera en que el pesimismo nacional lastró a los republicanos en todo el país, incluso en un bastión donde los demócratas no habían ganado en décadas.

Hinojosa cobró un importante impulso político en los últimos meses de una campaña que giró en gran medida en torno a la educación pública, la indignación por la construcción de centros de datos y un impulso para bajar los costos. Uno de sus primeros nombramientos para el equipo de transición fue el de un exlegislador republicano que se opuso a la propuesta de Abbott para entregar vales para escuelas privadas, una medida de la cual Hinojosa ha estado al frente de su derogación.

Su agenda será puesta a prueba por las divisiones en la legislatura estatal, donde los republicanos también perdieron la mayoría de la Cámara de Representantes, pero aún controlan el Senado.

“Esto no se trata de un gobierno demócrata. No voy a ser gobernadora sólo para los demócratas”, subrayó Hinojosa. “Voy a ser la gobernadora para toda la gente de Texas”.

Hija de un exdirigente del Partido Demócrata de Texas, la carrera política de Hinojosa comenzó en 2012 cuando se postuló para un cargo en la junta escolar de Austin, lo que, asegura, estuvo motivado por los recortes presupuestarios que amenazaban con cerrar el plantel al que asistía su hijo.

Fue elegida para la Cámara de Representantes del estado en 2016 y más tarde se convirtió en vicepresidenta de la bancada progresista. Durante su campaña trabajó para desprenderse de esa etiqueta progresista, restando importancia a las guerras culturales y afirmando que estaba enfocada en la asequibilidad.

La representante estatal demócrata Christina Morales dijo que su partido se apegará a esos temas ahora que han vuelto al poder.

“Las personas que le arrebataron el control republicano a esta Cámara no hicieron campaña con temas culturales”, dijo. “Hicieron campaña con la economía. Hicieron campaña con las escuelas”.

___

Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un Toyota Highlander modelo 2028. Foto entregada por Toyota. (Cortesía de Toyota Motor Sales U.S.A. via AP).

Caen ganancias de Toyota en el segundo trimestre, pero la empresa prevé repunte para el año

Michael Carman vota en una tienda de comestibles Checkers el día de la elección en Estados Unidos, el martes 3 de noviembre de 2026, en Lawrence, Kansas. (AP Foto/Charlie Riedel)

Inflación, aranceles y revuelta de votantes: el veredicto sobre la economía de Trump en la elección

ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Un jet ejecutivo con 9 personas se estrella en un vecindario de Florida y genera una enorme bola de fuego

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Un jet ejecutivo con 9 personas se estrella en un vecindario de Florida y genera una enorme bola de fuego.

Destacados del día

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO PODRÍA ABANDONAR LA ADMINISTRACIÓN TRUMP TRAS LA DERROTA REPUBLICANA, SEGÚN BLOOMBERG

EEUU sanciona al hermano de López-Calleja y a la hija de la presidenta de GAESA: golpe a la élite cubana

EEUU sanciona al hermano de López-Calleja y a la hija de la presidenta de GAESA: golpe a la élite cubana

EEUU amplía sanciones contra GAESA: castiga a petroleras, empresas chinas y familiares de la élite cubana

EEUU amplía sanciones contra GAESA: castiga a petroleras, empresas chinas y familiares de la élite cubana

Muere Héctor Echemendía a los 87 años: Cuba despide a uno de sus actores más queridos de la televisión

Muere Héctor Echemendía a los 87 años: Cuba despide a uno de sus actores más queridos de la televisión

GENERAL CUBANO AMENAZA A EEUU CON COMBATIR casa por casa ante una posible intervención militar en Cuba

GENERAL CUBANO AMENAZA A EEUU CON COMBATIR "casa por casa" ante una posible intervención militar en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter