Gina Hinojosa empieza a trabajar para asumir como la 1ra gobernadora demócrata de Texas en décadas

La ganadora de la elección por la gubernatura de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, durante una conferencia de prensa, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP

Hinojosa, quien se convertirá en la primera gobernadora de ascendencia latina de Texas, hizo la promesa durante su primera conferencia de prensa desde que desbancó al republicano Greg Abbott como parte de la ola de triunfos demócratas, la cual incluyó la victoria de James Talarico para el Senado federal.

“Estamos forjando un nuevo camino hacia adelante”, declaró. “El pueblo está cansado de las divisiones, cansado de las disputas, cansado de las guerras culturales”.

Hinojosa, una legisladora estatal de 52 años que creció en la frontera entre Texas y México, no figuraba como favorita. Encabezó un movimiento audaz y populista para superar a Abbott, quien recaudó muchísimo más dinero que ella, pero que se le escapó la posibilidad de un histórico cuarto mandato apenas dos años después de que el presidente Donald Trump ganó el estado por un margen de dos dígitos.

Hinojosa señaló que Abbott fue “cortés” tras su victoria y se comprometió a ayudarla a prepararse para asumir el cargo en enero.

El sorpresivo triunfo expuso la manera en que el pesimismo nacional lastró a los republicanos en todo el país, incluso en un bastión donde los demócratas no habían ganado en décadas.

Hinojosa cobró un importante impulso político en los últimos meses de una campaña que giró en gran medida en torno a la educación pública, la indignación por la construcción de centros de datos y un impulso para bajar los costos. Uno de sus primeros nombramientos para el equipo de transición fue el de un exlegislador republicano que se opuso a la propuesta de Abbott para entregar vales para escuelas privadas, una medida de la cual Hinojosa ha estado al frente de su derogación.

Su agenda será puesta a prueba por las divisiones en la legislatura estatal, donde los republicanos también perdieron la mayoría de la Cámara de Representantes, pero aún controlan el Senado.

“Esto no se trata de un gobierno demócrata. No voy a ser gobernadora sólo para los demócratas”, subrayó Hinojosa. “Voy a ser la gobernadora para toda la gente de Texas”.

Hija de un exdirigente del Partido Demócrata de Texas, la carrera política de Hinojosa comenzó en 2012 cuando se postuló para un cargo en la junta escolar de Austin, lo que, asegura, estuvo motivado por los recortes presupuestarios que amenazaban con cerrar el plantel al que asistía su hijo.

Fue elegida para la Cámara de Representantes del estado en 2016 y más tarde se convirtió en vicepresidenta de la bancada progresista. Durante su campaña trabajó para desprenderse de esa etiqueta progresista, restando importancia a las guerras culturales y afirmando que estaba enfocada en la asequibilidad.

La representante estatal demócrata Christina Morales dijo que su partido se apegará a esos temas ahora que han vuelto al poder.

“Las personas que le arrebataron el control republicano a esta Cámara no hicieron campaña con temas culturales”, dijo. “Hicieron campaña con la economía. Hicieron campaña con las escuelas”.

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Wilder es integrante del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP