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Gimnasia La Plata propina nueva derrota a River Plate en el Clausura argentino

Con un tanto de Alexis Steimbach a los 79 minutos, Gimnasia y Esgrima se impuso el miércoles en casa 1-0 a River Plate, un rival con nombres, pero sin juego, en la segunda fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Fue la segunda derrota del conjunto de Eduardo Coudet sobre dos presentaciones en este campeonato. Los millonarios, que mostraron carencias ofensivas, se vieron superados por los triperos y suferieron su cuarto traspié consecutivo en certámenes nacionales.

La primera parte fue pareja y con situaciones en ambas áreas, aunque el marcador no se abrió. Ya en el segundo tiempo, los campeones con Argentina en 2022 Marcos Acuña y Ángel Correa dejaron la cancha por lesiones a los 60 y 70 minutos, respectivamente.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica: con unas cuantas acciones de riesgo y sin eficacia, hasta que llegó el gol de Steimbach.

Maximiliano Salazar centró desde la izquierda. En el área chica cabeceó Steimbach para el estallido del público en el estadio del bosque.

“Por suerte hicimos un gran partido”, dijo Nacho Fernández, de Gimnasia. “Soy un agradecido a River. Viví ocho años maravillosos. Hoy me toca defender esta camiseta y lo hago a muerte”.

Por otra parte, Barracas Central venció por 1-0 a Aldosivi. El tanto fue marcado por Tomás Porra. El club de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, es colíder del grupo B con 6 puntos. El otro es Argentinos Juniors, que goleó por 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto el martes.

Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Deportivo Riestra y es el puntero provisorio de la Zona A con 4 puntos. Juan Manuel Gutiérrez a los 22 y David Barbona a los 36 anotaron los goles del conjunto amarillo y verde. Tomás “Rayo” González descontó a los 71 para Riestra.

Más tarde jugaban Instituto frente a Platense.

Rosario Central y Racing de Avellaneda empataron 0-0 en Arroyito, en la jornada de martes. Antes de este cotejo, Giovani Lo Celso, integrante del seleccionado de Argentina en la Copa del Mundo y formado en Central, recibió un homenaje.

Otros resultados: Banfield 3, Sarmiento 2; San Lorenzo 1, Gimnasia (Mendoza) 0 (martes).

Boca Juniors, que jugará ante O’Higgins en Rancagua (Chile) el jueves por la Copa Sudamericana, disputará su partido de esta fecha el miércoles próximo. Será local frente a Estudiantes (La Plata).

También Tigre y Lanús, otros dos clubes que participan en la Sudamericana, postergaron sus cotejos para la semana que viene. El equipo de Victoria ante Belgrano (miércoles 5 de agosto) y los granates frente a Unión (jueves 6 de agosto).

Próximos partidos: Independiente Rivadavia-Huracán, Talleres-Vélez Sarsfield, Independiente de Avellaneda-Newell’s Old Boys, Central Córdoba-Atlético Tucumán (jueves 30 de julio).

Posiciones principales: zona A: Defensa 4 puntos; Riestra, Independiente, Newell’s, Vélez 3.

Zona B: Argentinos, Barracas 6 puntos; Racing 4; Belgrano, Huracán 3.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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