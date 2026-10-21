Gilgeous-Alexander y Thunder superan 116-104 a Spurs en 1er duelo tras final del Oeste

La estrella de San Antonio Victor Wembanyama terminó con 12 puntos, pero acertó 1 de 13 en tiros de campo. Fue su menor cantidad de canastas desde que encestó 2 de 5 contra Minnesota el 10 de mayo. La única canasta de Wembanyama llegó en un alley-oop tras un pase de De’Aaron Fox cuando expiraba el tiempo del tercer cuarto. Wembanyama falló sus primeros 12 tiros, incluido un intento de alley-oop que fue bloqueado por el novato Aday Mara, de 7 pies y 3 pulgadas.
Jared McCain sumó 20 puntos con 6 de 8 en triples, mientras Oklahoma City lideró durante todo el partido salvo los primeros cinco minutos.
Los Spurs vencieron al Thunder 111-103 en Oklahoma City en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste el 30 de mayo en su enfrentamiento previo.Casi cinco meses de diferencia no enfriaron esta rivalidad encendida.
Tras un gran altercado Wembanyama y Jaylin Williams tuvieron que ser separados. Wembanyama, Williams, Jalen Williams y Kenrich Williams recibieron cada uno una falta técnica por el incidente.