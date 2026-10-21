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Gilgeous-Alexander y Thunder superan 116-104 a Spurs en 1er duelo tras final del Oeste

SAN ANTONIO (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 32 puntos y el Thunder de Oklahoma City abrió su temporada con una victoria por 116-104 sobre los Spurs de San Antonio, el equipo que acabó con sus sueños de defender el título la temporada pasada.

El pívot del Thunder de Oklahoma City, Isaiah Hartenstein, a la izquierda, busca dar un pase mientras es defendido por el guardia de los Spurs de San Antonio, Devin Vassell, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 20 de octubre de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate)
El pívot del Thunder de Oklahoma City, Isaiah Hartenstein, a la izquierda, busca dar un pase mientras es defendido por el guardia de los Spurs de San Antonio, Devin Vassell, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el martes 20 de octubre de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

La estrella de San Antonio Victor Wembanyama terminó con 12 puntos, pero acertó 1 de 13 en tiros de campo. Fue su menor cantidad de canastas desde que encestó 2 de 5 contra Minnesota el 10 de mayo. La única canasta de Wembanyama llegó en un alley-oop tras un pase de De’Aaron Fox cuando expiraba el tiempo del tercer cuarto. Wembanyama falló sus primeros 12 tiros, incluido un intento de alley-oop que fue bloqueado por el novato Aday Mara, de 7 pies y 3 pulgadas.

Jared McCain sumó 20 puntos con 6 de 8 en triples, mientras Oklahoma City lideró durante todo el partido salvo los primeros cinco minutos.

Los Spurs vencieron al Thunder 111-103 en Oklahoma City en el Juego 7 de las Finales de la Conferencia Oeste el 30 de mayo en su enfrentamiento previo.Casi cinco meses de diferencia no enfriaron esta rivalidad encendida.

Tras un gran altercado Wembanyama y Jaylin Williams tuvieron que ser separados. Wembanyama, Williams, Jalen Williams y Kenrich Williams recibieron cada uno una falta técnica por el incidente.

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FUENTE: AP

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