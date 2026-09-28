Gilgeous-Alexander y Thunder siguen confiados en competir pese a cambios en la plantilla

El jugador del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, concede una entrevista durante el día de medios del equipo de baloncesto de la NBA, el 28 de septiembre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP

Esa es una gran noticia para el Thunder de Oklahoma City, un equipo que ganó el título de la NBA en 2025 y perdió un Juego 7 ante los Spurs de San Antonio en las finales de la Conferencia Oeste de la temporada pasada. Se espera ampliamente que Gilgeous-Alexander —en busca de un tercer premio de Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) consecutivo— y el Thunder vuelvan a ser de los principales aspirantes al título esta temporada.

Pero en muchos sentidos es un Thunder con una nueva cara, después de que el equipo traspasó al titular Lu Dort y a los reservas clave Isaiah Joe y Aaron Wiggins para reducir la masa salarial.

“Obviamente somos un grupo muy unido, muy compenetrado, y esos muchachos tuvieron un papel importante no solo en nuestro éxito en la cancha, sino también en las relaciones y la hermandad fuera de la cancha”, comentó Gilgeous-Alexander. “Y eso nunca va a cambiar. Esos muchachos estarán a una llamada de distancia para mí y viceversa. Pero dicho eso, es el negocio de la NBA, ¿no? No creo que nadie haya jugado con los mismos 12 jugadores durante toda su carrera. Así es como funciona”.

Gilgeous-Alexander promedió 31,1 puntos la temporada pasada y podría convertirse en el primer jugador en cuatro décadas en ganar tres premios MVP consecutivos. Larry Bird (1984-1986) fue el último en lograrlo; Bill Russell y Wilt Chamberlain son los únicos otros integrantes del club de tres seguidos.

“La decisión del MVP está literalmente a 82 partidos de distancia”, expresó Gilgeous-Alexander. “No voy a ganar el premio en la primera semana de la temporada. Me resulta difícil, como, ponerle tanto y pensar en eso. Solo tengo que ser el mejor jugador que pueda ser para este equipo de baloncesto, ganar la mayor cantidad de partidos posible. Y donde sea que caigan esas cosas, caerán. Esa especie de receta para mí en el pasado ha funcionado, y he tenido la fortuna de ganar dos seguidos”.

Hay una incorporación, en cierto modo: Jalen Williams, All-Star hace dos temporadas, está de vuelta tras perderse más de la mitad de la temporada pasada por lesiones.

“Tendremos un talento All-NBA que mete el balón en la canasta y defiende del 1 al 5. Así que eso hará la vida más fácil no solo para mí, sino para el resto del grupo”, dijo Gilgeous-Alexander. “Y, por encima de todo, estoy emocionado de que Dub pueda jugar”.

El ala-pívot Chet Holmgren registró máximos de su carrera con 17,1 puntos y 8,9 rebotes por partido, y fue incluido por primera vez en equipos All-NBA y All-Defensive. Se espera que Jared McCain, Ajay Mitchell y Cason Wallace asuman roles más grandes esta temporada.

“En lo fundamental, seguimos siendo el Oklahoma City Thunder”, afirmó el escolta Alex Caruso. “En la raíz de todo, creo que queremos intentar ser el mismo equipo; solo tenemos que encajar piezas nuevas y averiguar cómo se ve eso. Todavía tenemos a muchos que regresan. No es como si hubiéramos perdido a nuestros tres máximos anotadores o algo así. Queremos ser el mismo tipo de equipo, tener los mismos principios y jugar de la misma manera”.

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FUENTE: AP