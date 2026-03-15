Gilgeous-Alexander mantiene racha récord de 20 puntos y Thunder gana ante Wolves

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Shai Gilgeous-Alexander (derecha), del Thunder de Oklahoma City, rebasa al base Anthony Edwards (5), de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Kyle Phillips) AP

Gilgeous-Alexander apenas extendió su racha récord de partidos con al menos 20 puntos a 128. Tenía apenas 10 puntos al entrar al cuarto periodo, y volvió a ingresar al juego con 7:10 por jugar después de descansar.

Chet Holmgren sumó 21 puntos y nueve rebotes e Isaiah Joe agregó 20 puntos para el Thunder, que mejoró al mejor registro de la liga con 53-15.

Julius Randle anotó 32 puntos y Edwards añadió 19 por los Timberwolves.

El Thunder forzó 22 pérdidas de balón y cometió apenas siete. Oklahoma City intentó 101 tiros, mientras Minnesota probó 77.

Oklahoma City se escapó a una ventaja de 9-0 y dejó sin anotar a los Timberwolves durante casi tres minutos al inicio.

Minnesota se recuperó y se fue al descanso con ventaja de 53-47. Gilgeous-Alexander anotó apenas cuatro puntos con 2 de 10 en tiros de campo antes del intermedio.

Minnesota amplió su ventaja a 68-59 a mitad del tercer cuarto antes de que el Thunder reaccionara. Un triple de Jaylin Williams que rebotó antes de entrar le dio a Oklahoma City una ventaja de 78-73, y el Thunder llegó al cuarto periodo arriba 80-76. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP