Gilgeous-Alexander explota con 47 puntos y Thunder supera el prórroga 114-110 a Pistons

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Shai Gilgeous-Alexander (2), guardia de el Thunder de Oklahoma City, realiza un tiro frente a Paul Reed (7), delantero de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el lunes 30 de marzo de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Gerald Leong) AP

El vigente Jugador Más Valioso de la liga, y firme candidato a repetir, encestó 12 de 19 tiros de campo y 21 de 25 tiros libres. Amplió su récord de la NBA de partidos consecutivos con al menos 20 puntos a 136.

El Thunder se convirtió en el primer equipo de la liga en ganar 60 partidos esta temporada, y es la primera vez que Oklahoma City gana al menos esa cantidad en temporadas consecutivas. La 15.ª victoria del Thunder en 16 partidos los mantuvo con dos juegos de ventaja sobre los Spurs de San Antonio en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste.

Oklahoma City, que derrotó a los Knicks de Nueva York la noche del domingo, se vio lento ante los Pistons, líderes de la Conferencia Este, que no contaban con cuatro de sus cinco titulares habituales. Cade Cunningham siguió fuera por un colapso pulmonar. El All-Star Jalen Duren no jugó por una lesión en la rodilla derecha y Tobias Harris y Duncan Robinson estuvieron ausentes por lesiones en la cadera derecha. Isaiah Stewart, un suplente clave, se perdió el partido por una distensión en la pantorrilla izquierda.

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FUENTE: AP