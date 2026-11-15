Gilgeous-Alexander anota 37 y Thunder vence 125-103 a Kings y corta racha de 3 derrotas

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Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, se cuela hacia la canasta superando a Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Jose Luis Villegas) AP

Gilgeous-Alexander encestó 13 de 20 tiros de campo, 4 de 5 en triples y convirtió los siete tiros libres. Jugó apenas 29 minutos, quizá lo único que le impidió sumar un segundo partido consecutivo con 40 o más puntos.

Ha anotado 31 o más en sus últimos tres partidos.

El novato Aday Mara aportó 16 unidades y 12 rebotes desde la banca para el Thunder, que llegó a tener una ventaja de 27. Ajay Mitchell sumó 14 tantos, e Isaiah Hartenstein capturó 11 rebotes.

El novato Darius Acuff Jr. registró 26 puntos y seis rebotes para los Kings, que cayeron a 1-12 y están 0-8 en casa. Bajaron a 0-6 en una estadía de siete partidos como locales. Zach LaVine no se vistió para jugar con los Kings debido a una enfermedad.

Tras ir perdiendo 25-11, los Kings lograron reaccionar para empatar el partido a 47 con un tiro libre de Acuff cuando quedaban 3:42 del segundo cuarto. El Thunder cerró el periodo con una racha de 15-3 para irse al descanso arriba 62-50, después de ocho cambios de liderazgo.

Gilgeous-Alexander tenía 21 puntos en 18 minutos al descanso. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP