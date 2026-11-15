americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gilgeous-Alexander anota 37 y Thunder vence 125-103 a Kings y corta racha de 3 derrotas

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos en tres cuartos para ayudar al Thunder de Oklahoma City a vencer 125-103 a los Kings de Sacramento la noche del domingo y poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, se cuela hacia la canasta superando a Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Jose Luis Villegas)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, se cuela hacia la canasta superando a Malik Monk (0), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Jose Luis Villegas) AP

Gilgeous-Alexander encestó 13 de 20 tiros de campo, 4 de 5 en triples y convirtió los siete tiros libres. Jugó apenas 29 minutos, quizá lo único que le impidió sumar un segundo partido consecutivo con 40 o más puntos.

Ha anotado 31 o más en sus últimos tres partidos.

El novato Aday Mara aportó 16 unidades y 12 rebotes desde la banca para el Thunder, que llegó a tener una ventaja de 27. Ajay Mitchell sumó 14 tantos, e Isaiah Hartenstein capturó 11 rebotes.

El novato Darius Acuff Jr. registró 26 puntos y seis rebotes para los Kings, que cayeron a 1-12 y están 0-8 en casa. Bajaron a 0-6 en una estadía de siete partidos como locales. Zach LaVine no se vistió para jugar con los Kings debido a una enfermedad.

Tras ir perdiendo 25-11, los Kings lograron reaccionar para empatar el partido a 47 con un tiro libre de Acuff cuando quedaban 3:42 del segundo cuarto. El Thunder cerró el periodo con una racha de 15-3 para irse al descanso arriba 62-50, después de ocho cambios de liderazgo.

Gilgeous-Alexander tenía 21 puntos en 18 minutos al descanso. ___

Deja tu comentario

Destacados del día

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

Marines de EEUU realizan ejercicios con fuego real en Guantánamo ante el jefe del Comando Sur

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, MANDARRIA: su hijo revela un duro conflicto familiar

MUERE EL GENERAL CUBANO GUSTAVO FLEITAS RAMÍREZ, "MANDARRIA": su hijo revela un duro conflicto familiar

Pasajeros esperan en una terminal del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan-Washington, el 13 de noviembre de 2026, en Arlington, Virginia, luego de que las autoridades cancelaron vuelos en todo el país. (AP Foto/Tom Brenner)

Miles de vuelos cancelados mientras aerolíneas tratan de recuperarse de suspensión de vuelos en EEUU

Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU suspendió vuelos a nivel nacional, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

DÍAZ-CANEL ASEGURA QUE CUBA SE PREPARA PARA RECHAZAR UNA AGRESIÓN MILITAR EXTRANJERA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter