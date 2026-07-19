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Gilbert domina con 10 ponches y los Marineros vencen 6-3 a los Gigantes

SEATTLE (AP) — Logan Gilbert ponchó a 10 bateadores en seis sólidas entradas, Luke Raley y Cole Young conectaron jonrones, y los Marineros de Seattle vencieron 6-3 a los Gigantes de San Francisco el domingo.

Cole Young, de los Marineros de Seattle, trota las bases después de batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 19 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Cole Young, de los Marineros de Seattle, trota las bases después de batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 19 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Gilbert (8-6) permitió tres carreras y cuatro imparables, y otorgó una base por bolas.

Los Marineros (50-50) volvieron a jugar para .500 por primera vez en casi dos semanas y se colocaron a medio juego del líder del Oeste de la Liga Americana, los Rangers de Texas (50-49).

Raley conectó su 15to jonrón de la temporada ante el relevista de los Gigantes Adrian Houser (2-7) para poner la pizarra 4-3 en la sexta entrada. Fue el segundo jonrón como emergente en la carrera de Raley y el segundo de los Marineros en la temporada.

Young añadió un cuadrangular de dos carreras, su segundo juego consecutivo con vuelacercas, que cerró la anotación en la séptima.

El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su 17mo salvamento de la temporada.

Josh Naylor impulsó una carrera con un sencillo que pasó por el lado izquierdo del cuadro interior, y Weston Wilson conectó un sencillo productor para empatar el juego 2-2 en la cuarta.

El dominicano Julio Rodríguez, cuyo elevado de sacrificio para dejar en el terreno ayudó a los Mariners a vencer a los Gigantes 4-3 en 10 entradas la noche del sábado, hizo su primera apertura en el jardín central desde que fue activado de la lista de lesionados.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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