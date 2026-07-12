Gigantes superan 2do jonrón dentro del parque de McCarthy y vencen 3-1 a Rockies

San Francisco ganó tres de cuatro en la serie y llegó al receso del Juego de Estrellas en el cuarto lugar del Oeste de la Liga Nacional con marca de 41-55. Los Gigantes han ganado 21 de sus últimos 23 juegos en casa contra Colorado y tienen récord de 36-7 en San Francisco ante los Rockies desde 2021.
Colorado ha perdido cuatro de cinco y tiene el peor registro de la Liga Nacional con 39-59. Los Rockies están 17-34 como visitantes.
El sencillo impulsor de Drew Gilbert empató el marcador en la cuarta.
Devers abrió la octava con una base por bolas ante Antonio Senzatela (9-2) y llegó a tercera con el sencillo de Bryce Eldridge con un out. Grant McCray entró como corredor emergente por Eldridge y arrancó hacia segunda en el primer lanzamiento a Willy Adames. ___
Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes