Gigantes superan 2do jonrón dentro del parque de McCarthy y vencen 3-1 a Rockies

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Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, se desliza en el plato de home para anotar una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, el domingo 12 de julio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Thien-An Truong) AP

San Francisco ganó tres de cuatro en la serie y llegó al receso del Juego de Estrellas en el cuarto lugar del Oeste de la Liga Nacional con marca de 41-55. Los Gigantes han ganado 21 de sus últimos 23 juegos en casa contra Colorado y tienen récord de 36-7 en San Francisco ante los Rockies desde 2021.

Colorado ha perdido cuatro de cinco y tiene el peor registro de la Liga Nacional con 39-59. Los Rockies están 17-34 como visitantes.

El sencillo impulsor de Drew Gilbert empató el marcador en la cuarta.

Devers abrió la octava con una base por bolas ante Antonio Senzatela (9-2) y llegó a tercera con el sencillo de Bryce Eldridge con un out. Grant McCray entró como corredor emergente por Eldridge y arrancó hacia segunda en el primer lanzamiento a Willy Adames. ___

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FUENTE: AP