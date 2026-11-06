Gigantes frenan racha de 10 victorias de Leones en Dominicana

Roldy Brito abrió la ofensiva con un jonrón de dos carreras en la primera entrada, mientras que Noelvi Marte produjo una más con un doblete en la segunda.

Nomar Mazara conectó un cuadrangular solitario en la cuarta y Noelvi Marte añadió otro jonrón sin corredores en base en la quinta.

En San Pedro de Macorís, las Águilas Cibaeñas vapulearon 11-2 a las Estrellas Orientales, amparadas en un ataque de cuatro carreras en la primera entrada y otro de tres en la segunda. A la ofensiva destacó J.C. Escarra, que bateó de 4-2, con un triple y cinco producidas.

Brilló también Steward Berroa, de 4-3, con un doble, un jonrón, dos impulsadas y tres anotadas, mientras que Robert Moore bateó de 5-4, con dos dobles y dos remolcadas.

En Santo Domingo, los Toros del Este superaron 7-5 a los Tigres del Licey, con un ataque de cuatro carreras en la tercera entrada.

Eloy Jiménez conectó un jonrón solitario y produjo dos carreras, mientras que Pedro Severino también aportó un cuadrangular. Gilberto Celestino y Jesús Sánchez contribuyeron con carreras impulsadas.

Criollos arrollan a Leones en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas apabullaron 21-7 a los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, apoyados en una ofensiva de 18 carreras en las primeras cuatro entradas.

Caguas anotó cuatro veces en la primera entrada, ocho en la segunda y seis en la cuarta para tomar una ventaja que resultó definitiva.

Gabriel Cancel encabezó el ataque al batear de 5-4, con un doble, un jonrón, tres carreras anotadas y cuatro impulsadas. Brian Torres conectó de 3-2, incluido un cuadrangular, además de anotar tres veces y producir dos carreras, mientras que Luis Vázquez bateó de 4-2, con un doble y dos remolcadas, mientras que Onix Vega aportó dos imparables y dos impulsadas.

En San Juan, los Indios de Mayagüez vencieron 8-7 a los Cangrejeros de Santurce en diez entradas. Adam Zebrowski conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada e Isan Díaz agregó otro cuadrangular en la quinta.

Mayagüez llegó a la novena con desventaja de dos carreras, pero empató con un jonrón solitario de Díaz y un doble productor de Zebrowski. En la décima, Carter Trice anotó la carrera de la diferencia tras un balk del lanzador Miguel Mejía.

En Carolina, los Gigantes desplegaron una ofensiva de 15 imparables para derrotar 10-5 a los Senadores de San Juan. A la ofensiva destacaron Kenen Irizarry, con un sencillo de dos carreras.

Edwin Díaz, quien conectó un jonrón de dos anotaciones, y Steven Ondina, con un doblete productor de una más.

Navegantes hilan 6 victorias y vencen al Zulia

Los Navegantes del Magallanes superaron 2-1 a las Águilas del Zulia para conseguir su sexta victoria consecutiva en la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, luego de un inicio complicado.

Aeverson Arteaga puso adelante al Zulia con un cuadrangular en la quinta entrada, pero Magallanes empató en la séptima mediante un elevado de sacrificio de Carlos Rodríguez.

La carrera de la diferencia llegó en la parte alta de la octava, cuando Rougned Odor, expelotero de las mayores, negoció una base por bolas con las bases llenas para producir la anotación.

En Caracas, los Leones barrieron a los Bravos de Margarita en una doble cartelera de juegos recortados a siete entradas.

En el primero, Caracas se impuso 10-2. Wuilfredo Antúnez bateó de 4-2, con un triple y dos carreras impulsadas; Víctor Bericoto también produjo dos anotaciones, mientras que Aldrem Corredor y Leandro Cedeño aportaron dos remolcadas cada uno

En el segundo, los Leones ganaron 4-2 con un jonrón solitario de Víctor Bericoto en la cuarta entrada y un ataque de tres carreras en la sexta, impulsadas por Yonathan Daza, con un sencillo de dos anotaciones, y Liván Soto, con otro imparable productor.

Los Tiburones de La Guaira dejaron en el terreno a los Tigres de Aragua, al imponerse por 3-2 en Caracas. Juniel Querecuto también produjo una carrera para los locales, mientras que Yapson Gómez se llevó la victoria y Chester Pimentel cargó con la derrota.

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FUENTE: AP