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Gigantes dan por terminada la temporada de Logan Webb por una ampolla en el dedo

LOS ÁNGELES (AP) — Los Gigantes de San Francisco dieron de baja al as Logan Webb por el resto de la temporada el viernes, al colocarlo en la lista de lesionados por una ampolla en el dedo medio de la mano derecha.

Webb termina con marca de 8-9, una efectividad de 4,31 y 134 ponches en 27 aperturas. Obtuvo honores de All-Star por tercer año consecutivo tras un sólido junio, pero desde entonces ha sido irregular.

El derecho se perdió tres semanas en mayo por bursitis en la rodilla derecha, su primera estancia en la lista de lesionados desde 2021.

Los Gigantes también colocaron al infielder Nate Furman en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo derecho.

San Francisco (64-89) ya ha sido eliminado de la contienda por la postemporada por quinto año consecutivo.

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FUENTE: AP

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