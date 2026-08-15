Gigantes aplastan 7-1 a Rockies; Logan Webb domina y Drew Gilbert impulsa 3

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Drew Gilbert, de los Gigantes de San Francisco, pega un sencillo productor ante los Rockies de Colorado el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Nic Coury) AP

Webb (8-7) ponchó a siete, no otorgó bases por bolas y aseguró el ponche número 1.100 de su carrera en la segunda entrada, cuando Zac Veen abanicó una recta de cuatro costuras.

Gilbert puso a San Francisco en la pizarra en la tercera con un jonrón que pasó apenas por encima de la barda del jardín derecho.

Los Gigantes anotaron seis carreras en la cuarta entrada. Turner Hill, en su debut en las Grandes Ligas, inició el ataque con un elevado de sacrificio con las bases llenas. Gilbert conectó un sencillo de dos carreras, lo que llevó al mánager de los Rockies, Warren Schaeffer, a sacar del juego al abridor Michael Lorenzen (3-11).

Lorenzen permitió cuatro hits, seis carreras limpias y dio tres bases por bolas en 3 2/3 entradas. Realizó 82 lanzamientos.

El dominicano Rafael Devers impulsó una carrera con un doble de terreno por la línea del jardín izquierdo, Gilbert anotó con un lanzamiento descontrolado del relevista Parker Mushinski, y Bryce Eldridge produjo una carrera más para poner la pizarra 7-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP