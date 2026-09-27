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Giants aguantan para vencer a Titans 12-7, pero Burns sufre lesión de rodilla

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Al apoyarse en el juego terrestre en su primer partido sin el quarterback Jaxson Dart, los Giants de Nueva York resistieron para vencer el domingo 12-7 a los Titans de Tennessee, pero perdieron a su jugador defensivo más importante, Brian Burns, por una lesión de rodilla.

El safety de los Giants de Nueva York, Jevon Holland (a la derecha), celebra su intercepción durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Titans de Tennessee en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Adam Hunger)
El safety de los Giants de Nueva York, Jevon Holland (a la derecha), celebra su intercepción durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Titans de Tennessee en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Adam Hunger) AP

Burns cayó al suelo sujetándose la rodilla derecha a mitad del cuarto periodo y tuvo que ser ayudado a salir del campo por los linieros ofensivos Andrew Thomas y Aaron Stinnie. Burns jugó seis días después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo en una derrota ante los Rams de Los Ángeles, pese a no entrenar en toda la semana.

Si es grave como la lesión de Dart, que lo mantendrá fuera al menos por el resto de la temporada regular, sería otro golpe para los Giants (2-1) después de que la etapa de John Harbaugh como entrenador comenzara de manera prometedora. Burns terminó segundo en la NFL en capturas la temporada pasada, solo detrás del récord impuesto por Myles Garrett.

En su primera titularidad en lugar de Dart, Jameis Winston hizo lo necesario: completó 12 de 18 pases para 117 yardas y corrió 15 yardas para conseguir un primer down. Harbaugh y el coordinador ofensivo Matt Nagy mantuvieron el balón por tierra en una tarde lluviosa y ventosa, acumulando 141 yardas por acarreo y obteniendo cuatro goles de campo del pateador novato Dominic Zvada.

Los Titans (0-3) evitaron por poco convertirse en el primer equipo de la NFL en ocho años en no conseguir un primer down antes del descanso. La ofensiva dirigida por el ex entrenador de los Giants Brian Daboll no se hizo presente en el marcador hasta que Cam Ward conectó con Wan'Dale Robinson para el único touchdown del partido, con 5:35 por jugar.

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FUENTE: AP

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