Giannis Antetokounmpo, de los Bucks, baja por rodilla hiperextendida y contusión ósea

Compartir en:









El pívot de los Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (34), penetra hacia la canasta ante Jalen Slawson (18), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Los Bucks informaron que el dos veces MVP sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda y una contusión ósea.

Antetokounmpo no jugó en el cuarto periodo de la victoria del domingo por 134-123 sobre los Pacers, después de caer de forma incómoda al clavar una volcada al final del tercer periodo. Antetokounmpo restó importancia a la lesión después del partido.

“Simplemente voy a volver a casa, dormir, ver cómo me siento mañana, intentar levantar algo de pesas. Si tengo un poco de molestia, entonces partiré de ahí. Por ahora, en realidad no me molesta”, dijo Antetokounmpo.

Este será el 32º partido que se pierde Antetokounmpo, de 31 años, la mayor cantidad en cualquier temporada de su carrera de 13 años. Los Bucks tenían marca de 11-20 sin él al llegar al martes.

Antetokounmpo tuvo dos ausencias prolongadas debido a distensiones en la pantorrilla derecha. Se perdió la derrota de los Bucks por 122-99 en Atlanta el sábado debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP