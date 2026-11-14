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Giannis Antetokounmpo entra en modo fútbol americano con pase entre las piernas

MIAMI (AP) — Giannis Antetokounmpo evidentemente también sabe un poco de fútbol americano.

El guardia de los Pistons de Detroit, Ausar Thompson (9), pasa el balón ante la defensa del delantero del Heat de Miami, Giannis Antetokounmpo (7), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
El guardia de los Pistons de Detroit, Ausar Thompson (9), pasa el balón ante la defensa del delantero del Heat de Miami, Giannis Antetokounmpo (7), durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

El ala-pívot del Heat de Miami pareció un long snapper el sábado por la noche, al lanzar el balón hacia atrás entre sus piernas y dejarle servida a Klay Thompson una canasta de 3 puntos desde la esquina izquierda en un partido contra los Pistons de Detroit. Antetokounmpo terminó con 34 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias en la victoria del Heat por 137-117.

Antetokounmpo, quien ya ha logrado pases similares antes, comentó: “Quería hacer el pase antes de que el balón se desviara”.

La jugada, con aire de fútbol americano, ocurrió aproximadamente dos minutos después de iniciado el primer cuarto. Antetokounmpo —conocido aficionado al fútbol— se lanzó hacia el piso para controlar un balón suelto, mientras los escoltas de Detroit Duncan Robinson y Kevin Huerter convergían en la acción.

Thompson siguió la jugada de principio a fin, recibió el “snap” de Antetokounmpo, giró y lanzó sin botar. El tiro entró, y quienes estaban en el banquillo del Heat se levantaron de un salto para celebrarlo. Incluso Thompson puso una cara de incredulidad mientras la acción se trasladaba al otro lado.

“Fue un snap increíble, al estilo de un long snapper. Es una prueba del nivel de habilidad de Giannis. La gente se queda embobada con su capacidad para clavarla y correr, pero, Dios mío... simplemente sabía que yo estaba en la esquina. Ni siquiera me vio, y aun así la metió justo entre las piernas”, señaló Thompson en una entrevista a pie de cancha mostrada en la arena.

Antetokounmpo sabía que Thompson estaba en la esquina y supuso que no se había movido.

“Sabía que iba a seguir ahí”, afirmó Antetokounmpo.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, que estaba a apenas unos pasos de donde ocurrió el “snap”, manifestó que no vio venir una jugada así.

“Por lo general puedo ver el pase que alguien va a dar, y jamás habría predicho ese pase a la esquina. Y luego, Klay tiene toda una carrera de aprovechar el momento, ¿no? No va a dejar que un momento se le escape. ... Se va a asegurar de encestar el triple”, explicó Spoelstra.

Fue la primera de dos asistencias alocadas de Antetokounmpo en la primera mitad. La otra fue un pase sin mirar, por encima del hombro, hacia Ryan Conwell, que preparó otro triple al final del segundo cuarto.

“Nos gusta cuando le aporta al juego un poquito de Magic Johnson”, añadió Spoelstra.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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