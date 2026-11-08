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Giannis Antetokounmpo anota 29 puntos y guía al Heat a vencer 114-108 a los Kings en crisis

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 29 puntos, capturó 14 rebotes y repartió tres asistencias en la victoria del Heat de Miami por 114-108 sobre los Kings de Sacramento el domingo.

Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, dispara a la canasta sobre Precious Achiuwa (9), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Sacramento, Calif. (AP Photo/Sara Nevis)
Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, dispara a la canasta sobre Precious Achiuwa (9), de los Kings de Sacramento, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Sacramento, Calif. (AP Photo/Sara Nevis) AP

Antetokounmpo encestó 14 de 23 tiros de campo y sumó tres asistencias y dos tapones.

Klay Thompson aportó 23 unidades, incluidos siete triples, para el Heat (4-6), y Bam Adebayo añadió 18 tantos y ocho rebotes.

Darius Acuff Jr. registró 32 puntos y 10 asistencias para los Kings (1-9), que no han ganado ningún partido en casa.

El partido estaba empatado 55-55 hasta que el Heat firmó una racha de 13-4, coronada por dos tiros libres de Adebayo cuando quedaban 55 segundos del segundo cuarto. El Heat se fue al descanso con ventaja de 68-59. Adebayo, Antetokounmpo y Davion Mitchell se combinaron para 41 de los puntos del Heat en la primera mitad.

El Heat amplió la ventaja a 16 puntos en el tercer cuarto, antes de que los Kings reaccionaran para empatar el partido a 95 con dos tiros libres de De’Andre Hunter cuando quedaban 6:12 del cuarto periodo.

El Heat recuperó la ventaja y superó a los Kings 19-13 el resto del camino para llevarse el triunfo.

Domantas Sabonis no jugó para los Kings debido a molestias en la rodilla izquierda.

Los Kings anunciaron que el equipo traspasó al alero de segundo año Nique Clifford al Oklahoma City Thunder. A cambio, los Kings recibieron la selección de segunda ronda del draft de 2028 de Utah y la selección de segunda ronda del draft de 2030 de Minnesota.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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