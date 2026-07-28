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Gerrit Cole lanza 6 entradas sin permitir carrera y Yankees vencen 3-2 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Gerrit Cole lanzó seis entradas en blanco, permitiendo cuatro hits para que los Yankees de Nueva York vencieran el martes 3-2 a los Medias Blancas de Chicago para firmar su quinta victoria en seis duelos.

El abridor de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole lanza en la primera entrada del encuentro ante los Medias Blancas de Chicago el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
El abridor de los Yankees de Nueva York Gerrit Cole lanza en la primera entrada del encuentro ante los Medias Blancas de Chicago el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Anthony Volpe conectó un doble impulsor en la segunda entrada y anotó gracias al doble de dos carreras de Max Schuemann, y los Yankees (61-46) se colocaron a juego y medio de Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana. El dominicano Jasson Domínguez pegó dos hits y se embasó tres veces.

Chase Meidroth conectó un jonrón de dos carreras ante el cerrador de Nueva York, David Bednar, con dos outs en la novena. Luego, Bednar ponchó al exyanqui venezolano Everson Pereira para conseguir su 22do salvamento.

Los Medias Blancas han perdido cuatro de cinco, incluidos dos juegos consecutivos ante Nueva York. La ventaja de Chicago sobre Cleveland, en la apretada Central de la Liga Americana, se redujo a juego y medio.

Cole (4-5) estuvo dominante en su 12da apertura desde que regresó el 22 de mayo tras una cirugía Tommy John. El derecho, seis veces All-Star, ponchó a siete y otorgó dos bases por bolas.

Los White Sox solo amenazaron a Cole en la cuarta, cuando Munetaka Murakami conectó un doble y Cole dio dos boletos para llenar las bases antes de que Tristan Peters elevara para out y terminara la entrada.

Anthony Kay (7-5) permitió tres carreras con cinco hits y una base por bolas en 5 1/3 entradas. El zurdo ponchó a siete.

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