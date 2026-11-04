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George y White guían a Celtics a triunfo ante Bucks, por 109-102

BOSTON (AP) — Paul George anotó 25 puntos y encestó cinco triples, Derrick White sumó 24 unidades y siete asistencias, y los Celtics de Boston vencieron el miércoles 109-102 a los Bucks de Milwaukee.

Derrick White, de los Celtics de Boston, avanza frente a Ryan Rollins, de los Bucks de Milwaukee, en el duelo del miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Mary Schwalm)
Derrick White, de los Celtics de Boston, avanza frente a Ryan Rollins, de los Bucks de Milwaukee, en el duelo del miércoles 4 de noviembre de 2026 (AP Foto/Mary Schwalm) AP

Tyler Herro anotó 18 de sus 25 puntos durante el tercer cuarto por los Bucks, que sin embargo cayeron a un registro de 1-7, incluido 0-4 como visitantes. El mexicano Jaime Jáquez Jr. agregó 18 puntos.

Baylor Scheierman aportó nueve tantos y 11 rebotes desde la banca por los Celtics, que sobrevivieron a un susto después de verse exigidos por uno de los equipos más débiles de la NBA.

Boston nunca estuvo abajo durante los primeros tres cuartos, amplió su ventaja a 22 puntos en el segundo periodo, se fue al descanso arriba por 21 y llegó al inicio del cuarto con ventaja de ocho.

Cuando Ryan Rollins clavó una volcada para dos de sus 13 puntos, los Bucks perdían 91-89 con 8:17 minutos por jugar. George perdió el balón al salir de un tiempo muerto, y Nate Ament, de Milwaukee, corrió hacia el otro lado para una bandeja que empató el marcador a 91.

Los Bucks tomaron su primera ventaja del partido, 92-91, cuando Ament encestó un tiro libre. Boston encontró respuestas gracias a White, con un enceste y falta que pusieron el marcador 102-97 con 2:2 minutos restantes.

Boston superó a Milwaukee 12-5 en los últimos tres minutos.

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