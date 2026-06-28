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George Russell gana el Gran Premio de Austria y refuerza sus opciones al título de F1

SPIELBERG, Austria (AP) — George Russell está firmemente en la pelea por el título de la Fórmula 1 tras convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria dominante el domingo en el Gran Premio de Austria.

El británico George Russell, de la escudería Mercedes, celebra tras ganar el Gran Premio de Austria el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Denes Erdos)
El británico George Russell, de la escudería Mercedes, celebra tras ganar el Gran Premio de Austria el domingo 28 de junio del 2026. (AP Foto/Denes Erdos) AP

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Max Verstappen, de Red Bull. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el tercer puesto después de acercarse a Verstappen en la última vuelta.

Es la primera victoria de Russell, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

Lewis Hamilton y Ferrari no lograron aprovechar su triunfo en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y el siete veces campeón terminó en el quinto lugar y su compañero Charles Leclerc en el octavo.

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FUENTE: AP

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