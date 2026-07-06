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George Clooney recibirá premio a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia

George Clooney regresará este año al Festival de Cine de Venecia, donde será homenajeado con un premio a la trayectoria. Los organizadores del festival informaron el lunes que Clooney fue seleccionado para recibir el León de Oro en la 83.ª edición del festival, en septiembre.

ARCHIVO - George Clooney asiste a la proyección de la película The Boys in the Boat en Londres el 3 de diciembre de 2023. (Foto Alberto Pezzali/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - George Clooney asiste a la proyección de la película "The Boys in the Boat" en Londres el 3 de diciembre de 2023. (Foto Alberto Pezzali/Invision/AP, archivo) AP

“He vivido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y que me entreguen el León de Oro es un honor enorme", afirmó Clooney en un comunicado. "También probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré”.

La estrella, en efecto, ha tenido muchas apariciones memorables en Venecia y en el festival, entre ellas con la adaptación de Steven Soderbergh de una obra de Elmore Leonard, “Out of Sight” ("Un romance peligroso"), en 1998, y con su segunda película como director, “Good Night, and Good Luck”, en 2005. El año pasado, acudió con “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, en la que interpreta a una estrella de cine que atraviesa una crisis existencial en la antesala de aceptar un premio a la trayectoria en un festival de cine italiano.

“En su triple condición de actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha transformado una vocación profunda en una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo", señaló en un comunicado el director del festival Alberto Barbera. "Con una combinación perfecta del glamour de las estrellas de antaño, un profesionalismo notable y una sensibilidad moderna, el actor ha atravesado los géneros con una versatilidad poco común”.

Venecia también es donde Clooney intercambió votos matrimoniales con Amal Alamuddin, en 2014.

El 83.º Festival de Cine de Venecia comienza el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de septiembre.

FUENTE: AP

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