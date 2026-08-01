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Gausman logra victoria y Springer impulsa 2 en triunfo de Azulejos por 5-1 sobre Cardenales

TORONTO (AP) — Kevin Gausman lanzó 5 2/3 entradas para su primera victoria desde el 22 de mayo, George Springer conectó dos hits e impulsó un par de carreras, y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado por 5-1 a los Cardenales de San Luis.

Kevin Gausman (34), de los Azulejos de Toronto, lanza contra los Cardenales de San Luis durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)
Kevin Gausman (34), de los Azulejos de Toronto, lanza contra los Cardenales de San Luis durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Los Cardenales, en mala racha, han perdido tres seguidos y ocho de 10. Han anotado tres carreras o menos en cada uno de sus últimos siete juegos.

Springer conectó un sencillo impulsor en la tercera entrada y añadió un doble impulsor en la séptima.

El mexicano Alejandro Kirk agregó un sencillo de dos carreras mientras Toronto ganó por sexta vez en nueve juegos y amplió a ocho su racha de victorias sobre San Luis. Kirk se fue de 1-2 y recibió dos bases por bolas.

Los Azulejos son el primer equipo de la Liga Americana en ganar ocho seguidos contra San Luis. Para los Cardenales, es su racha más larga de derrotas ante un solo rival desde que cayeron en nueve enfrentamientos consecutivos con los Mets del 28 de abril de 2024 al 2 de mayo de 2025.

Gausman (5-10) rompió una racha de 11 aperturas sin ganar al permitir una carrera y nueve hits. El veterano derecho dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

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