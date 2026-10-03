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Gauff avanza a la tercera ronda del Abierto de China tras tomarse un descanso tras el US Open

BEIJING (AP) — La estadounidense Coco Gauff venció el sábado 7-6 (4), 4-6, 6-2 a Camila Osorio en un partido de segunda ronda del Abierto de China, tras tomarse un descanso de tres semanas después de quedar eliminada en las semifinales del Abierto de Estados Unidos

La estadounidense Coco Gauff responde a una bola de la kazaja Elena Rybakina en las semifinales individuales del Abierto de Estados Unidos el 10 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
La estadounidense Coco Gauff responde a una bola de la kazaja Elena Rybakina en las semifinales individuales del Abierto de Estados Unidos el 10 de septiembre del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Fue el primer partido de Gauff desde que perdió ante Elena Rybakina en tres sets en las semifinales en Flushing Meadows.

Gauff ha ganado dos majors individuales: el Abierto de Estados Unidos de 2023 y el Abierto de Francia de 2025, al derrotar a Aryna Sabalenka en ambas finales.

El torneo WTA 1.000, con un cuadro de 128 jugadoras, termina el 11 de octubre en Beijing.

En el torneo masculino correspondiente, un ATP 500, el primer cabeza de serie y campeón del Abierto de Estados Unidos Alexander Zverev derrotó 6-0, 6-3 a Shang Juncheng, quien llegó con un wild card, para preparar un duelo de cuartos de final contra Novak Djokovic.

El tercer cabeza de serie, Daniil Medvedev, avanzó al vencer por 6-4, 6-3 a Jan-Lennard Struff.

En un partido temprano de segunda ronda el sábado, Alex de Minaur venció a Quentin Halys 3-6, 7-6 (5), 7-5.

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