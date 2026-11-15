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Garland anota 27, los Clippers vencen por 113-105 y amplían a 17 su racha ante Hornets

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Darius Garland anotó 27 puntos, Max Strus aportó 14 desde la banca y los Clippers de Los Ángeles vencieron el domingo a los Hornets de Charlotte por 17ª vez consecutiva con una victoria de 113-105.

El delantero de los Hornets de Charlotte, Moussa Diabate, realiza una clavada durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Clippers de Los Ángeles, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Caroline Brehman)
El delantero de los Hornets de Charlotte, Moussa Diabate, realiza una clavada durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA contra los Clippers de Los Ángeles, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Derrick Jones Jr. e Isaiah Jackson anotaron 13 puntos cada uno, mientras que Keaton Wagler y Gradey Dick sumaron 12 por cabeza, y los Clippers remontaron un déficit de 13 puntos en el tercer cuarto para ganar por tercera vez en cuatro partidos tras un inicio de 1-7.

Coby White anotó 21 puntos y Naz Reid añadió 17 para los Hornets, que perdieron por octava vez en sus últimos nueve partidos y cayeron a 0-2 al inicio de una gira de cuatro juegos como visitantes. El entrenador Charles Lee fue expulsado cuando recibió un par de faltas técnicas en un lapso de 17 segundos del tercer cuarto.

Los Hornets no han derrotado a los Clippers desde el 18 de noviembre de 2017. Su última victoria como visitantes en la serie fue el 28 de febrero de 2009.

Christian Anderson tuvo 16 puntos para Charlotte, que lanzó para 38% de campo en 92 intentos. Los Clippers lanzaron para 55,4% en 74 intentos y acertaron 51,6% desde la línea de 3 puntos.

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FUENTE: AP

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