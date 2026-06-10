García Jr. y Wood guían a los Nacionales a un triunfo de visita 6-3 ante los Gigantes

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Luis García Jr., de los Nacionales de Washington, observa su jonrón de dos carreras durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Jed Jacobsohn) AP

James Wood sumó tres imparables y Young agregó dos, mientras los Nacionales aseguraron su quinta victoria consecutiva en una serie como visitantes por primera vez desde 2014.

Jung Hoo Lee conectó un sencillo y un doble, con dos carreras impulsadas, para los Gigantes y extendió su racha de hits a 17 juegos, la más larga en activo en las Grandes Ligas. Bryce Eldridge añadió su tercer jonrón de la temporada.

Los Nacionales resistieron para conseguir su 23.ª victoria como visitantes, empatados con Atlanta como la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

El relevista de Washington Brad Lord (4-0) retiró a ocho bateadores para acreditarse la victoria. Lord fue el segundo de cuatro relevistas utilizados por el mánager Blake Butera después de que el abridor Andrew Alvarez permitiera dos carreras y cinco hits, con cinco bases por bolas, en cuatro entradas.

Sin victorias en cinco aperturas en casa esta temporada, el derecho de los Gigantes Adrian Houser (2-6) permitió cuatro carreras y tres hits en 4 1/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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