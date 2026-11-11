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Ganadores del premio Cy Young de la Liga Nacional

2026 — x-Jacob Misiorowski, Milwaukee

2025 — x-Paul Skenes, Pittsburgh

2024 — Chris Sale, Atlanta

2023 — Blake Snell, San Diego

2022 — x-Sandy Alcántara, Miami

2021 — Corbin Burnes, Milwaukee

2020 — Trevor Bauer, Cincinnati

2019 — Jacob deGrom, Nueva York

2018 — Jacob deGrom, Nueva York

2017 — Max Scherzer, Washington

2016 — Max Scherzer, Washington

2015 — Jake Arrieta, Chicago

2014 — x-Clayton Kershaw, Los Ángeles

2013 — Clayton Kershaw, Los Ángeles

2012 — R.A. Dickey, Nueva York

2011 — Clayton Kershaw, Los Ángeles

2010 — x-Roy Halladay, Filadelfia

2009 — Tim Lincecum, San Francisco

2008 — Tim Lincecum, San Francisco

2007 — x-Jake Peavy, San Diego

2006 — Brandon Webb, Arizona

2005 — Chris Carpenter, San Luis

2004 — Roger Clemens, Houston

2003 — Eric Gagne, Los Ángeles

2002 — x-Randy Johnson, Arizona

2001 — Randy Johnson, Arizona

2000 — Randy Johnson, Arizona

1999 — Randy Johnson, Arizona

1998 — Tom Glavine, Atlanta

1997 — Pedro Martínez, Montreal

1996 — John Smoltz, Atlanta

1995 — x-Greg Maddux, Atlanta

1994 — x-Greg Maddux, Atlanta

1993 — Greg Maddux, Atlanta

1992 — Greg Maddux, Chicago

1991 — Tom Glavine, Atlanta

1990 — Doug Drabek, Pittsburgh

1989 — Mark Davis, San Diego

1988 — x-Orel Hershiser, Los Ángeles

1987 — Steve Bedrosian, Filadelfia

1986 — Mike Scott, Houston

1985 — x-Dwight Gooden, Nueva York

1984 — x-Rick Sutcliffe, Chicago

1983 — John Denny, Filadelfia

1982 — Steve Carlton, Filadelfia

1981 — Fernando Valenzuela, Los Ángeles

1980 — Steve Carlton, Filadelfia

1979 — Bruce Sutter, Chicago

1978 — Gaylord Perry, San Diego

1977 — Steve Carlton, Filadelfia

1976 — Randy Jones, San Diego

1975 — Tom Seaver, Nueva York

1974 — Mike Marshall, Los Ángeles

1973 — Tom Seaver, Nueva York

1972 — x-Steve Carlton, Filadelfia

1971 — Ferguson Jenkins, Chicago

1970 — Bob Gibson, San Luis

1969 — Tom Seaver, Nueva York

1968 — x-Bob Gibson, San Luis

1967 — Mike McCormick, San Francisco

1966 — x-Sandy Koufax, Los Ángeles

1965 — x-Sandy Koufax, Los Ángeles

1963 — x-Sandy Koufax, Los Ángeles

1962 — Don Drysdale, Los Ángeles

1960 — Vernon Law, Pittsburgh

1957 — Warren Spahn, Milwaukee (Bravos)

1956 — Don Newcombe, Brooklyn

NOTA: De 1956 a 1966 hubo una sola selección de ambas ligas.

x-elección unánime

FUENTE: AP

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