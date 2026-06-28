Funcionarios iraquíes, incluidos legisladores, detenidos por corrupción una en redada nocturna

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La agencia indicó que las detenciones se basaron en declaraciones del exviceministro de Petróleo Adnan al-Jumaili, quien fue arrestado el mes pasado, y que “incluyeron a miembros del Parlamento a quienes se les había levantado la inmunidad”.

Las fuerzas de seguridad iraquíes sellaron todas las entradas a la fuertemente fortificada Zona Verde de la capital el domingo temprano y llevaron a cabo redadas dentro del complejo que alberga instituciones gubernamentales clave y embajadas extranjeras.

Un reporte de una agencia de seguridad obtenido por The Associated Press señaló que siete personas fueron detenidas, entre ellas cinco miembros del Parlamento. Algunos de los arrestados pertenecían al bloque político del ex primer ministro Mohammed Shia al-Sudani. No estaba claro de inmediato cuáles eran las acusaciones específicas en su contra.

El bloque de al-Sudani obtuvo la mayor proporción de escaños en las elecciones parlamentarias de noviembre, pero finalmente se hizo a un lado en medio de un estancamiento en el Marco de Coordinación —una coalición de partidos chiíes aliados con Irán que llevó a al-Sudani al poder— por su candidato preferido para primer ministro.

Fue reemplazado por Ali al-Zaidi, un empresario y recién llegado a la política, que surgió como candidato de consenso y recibió el visto bueno de Estados Unidos.

Es probable que las detenciones tengan efectos en cadena en el fracturado panorama político de Irak, donde las acusaciones de corrupción con frecuencia se entrecruzan con rivalidades por el poder y la influencia.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP