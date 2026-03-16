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Funcionarios cubanos reportan apagón en toda la isla en medio de crisis energética del país

LA HABANA (AP) — Funcionarios en Cuba informaron que se produjo un apagón el lunes en toda la isla de unos 11 millones de habitantes, a medida que se agravan las crisis energética y económica del país.

Un soldado monta en bicicleta en La Habana, Cuba, el martes 10 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Un soldado monta en bicicleta en La Habana, Cuba, el martes 10 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP
Un hombre habla con una persona dentro de un automóvil durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Un hombre habla con una persona dentro de un automóvil durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Cuba ha atribuido sus penurias a un bloqueo energético de Estados Unidos luego que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que le venda o le suministre petróleo.

El Ministerio de Energía y Minas señaló en X una “desconexión total” del sistema eléctrico del país y afirmó que estaba investigando la situación.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo el viernes que la isla no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas, y el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de pacientes.

Un apagón masivo de hace más de una semana afectó el oeste de la isla, dejando a millones sin electricidad.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron luego que Estados Unidos atacara al país sudamericano a inicios de enero y arrestara a su entonces presidente Nicolás Maduro.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, en un momento en que su red eléctrica sigue deteriorándose.

El viernes, Díaz-Canel confirmó que Cuba estaba manteniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que los problemas continúan agravándose.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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