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Fuerzas turcas y somalíes logran liberar buque capturado por piratas

MOGADISCIO, Somalia (AP) — Las fuerzas turcas y somalíes liberaron el MV LUTUF, un buque turco secuestrado por piratas frente a la costa del país de África Oriental, informó el sábado el Ministerio de Defensa de Somalia.

El buque, con bandera de Camerún, fue secuestrado el 17 de agosto en la región de Nugaal, en el estado de Puntlandia. Durante la operación se destruyeron cuatro embarcaciones utilizadas por los piratas y murieron 14 presuntos piratas, indicó el Ministerio.

Los piratas restantes huyeron del buque, lo que permitió a las fuerzas tomar el control de la nave. La operación se llevó a cabo en el marco de un acuerdo de cooperación en defensa entre Somalia y Turquía, destinado a reforzar la seguridad marítima, proteger la costa de Somalia y combatir la piratería, señaló.

El Ministerio no proporcionó detalles sobre posibles bajas ni sobre el estado de la tripulación a bordo del buque.

Abdullahi Warsame, habitante de la comunidad Jiifle en el distrito de Godob Jiiraan, en Nugaal, donde se mantenía retenido el buque, declaró a The Associated Press que la embarcación y su tripulación habían sido liberadas.

El secuestro del MV LUTUF reavivó la preocupación por un resurgimiento de la piratería a lo largo de la costa de Somalia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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