Fuerzas de seguridad sirias entran en barrio de Alepo tras enfrentamientos con combatientes kurdos

Un convoy de la policía siria en el vecindario de Sheikh Maqsoud, donde se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos, en la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, el 10 de enero de 2026. (AP Foto/Omar Albam) AP

La agencia noticiosa estatal, SANA, reportó que dos combatientes kurdos se inmolaron en medio de las fuerzas de seguridad sin causar bajas, mientras que el sábado a mediodía se escuchaban aún disparos en el vecindario de Sheikh Maqsoud.

Desde primera hora, las fuerzas de seguridad sirias peinaban el barrio tras pedir a los residentes que permanecieran en sus hogares por su propia seguridad.

Cientos de personas que huyeron de la zona días antes esperaban en los accesos a que se les permitiera regresar una vez que finalicen las operaciones militares.

Los choques estallaron el martes en los vecindarios predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid, en el norte de la ciudad, luego de que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias —la principal fuerza liderada por kurdos en el país— no lograran avances para fusionar sus fuerzas en el ejército nacional. Desde entonces, las tropas del gobierno han capturado Achrafieh y Bani Zaid.

Los cinco días de combates dejaron al menos 22 fallecidos. Según el lado kurdo, al menos 12 civiles murieron en sus barrios, mientras que funcionarios gubernamentales reportaron el fallecimiento de al menos 10 civiles en zonas próximas controladas por Damasco.

El ministro de Información de Siria, Hamza al-Mustafa, dijo a la televora estatal que los combatientes kurdos utilizaron edificios civiles —incluyendo hospitales y clínicas— durante los choques. Cada bando acusó al contrario de iniciar la violencia y de atacar deliberadamente barrios e infraestructura civil, como ambulancias y hospitales.

La Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, liderada por kurdos y que controla gran parte del noreste del país, señaló que las fuerzas de seguridad atacaron el hospital Khaled Fajr en Sheikh Maqsoud y pusieron en peligro la vida de pacientes y paramédicos. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y obligue a Damasco a poner fin a los bombardeos.

De acuerdo con la televisora estatal, al menos un miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido cuando un dron disparado por las FDS alcanzó el vecindario.

Periodistas de Associated Press dijeron que se podían escuchar ráfagas de disparos mientras los aviones no tripulados desplegados por el gobierno sobrevolaban Sheikh Maqsoud.

El ejército sirio declaró el vecindario como una "zona militar cerrada" desde la noche del viernes, al inicio de una "operación de limpieza".

En Jordania, la prensa estatal afirmó que el ministro de Exteriores, Ayman Safadi, habló sobre la situación en el país vecino con el Enviado Especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, en Amán. Jordania ofreció apoyo a las iniciativas para consolidar el alto el fuego y la retirada pacífica de los combatientes kurdos de Alepo, agregaron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP