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Fuerzas de seguridad de Pakistán matan a 15 insurgentes que intentaban cruzar desde Afganistán

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán abatieron a 15 insurgentes que trataban de ingresar al país desde la vecina Afganistán, informó el ejército el jueves, en un indicio de las continuas tensiones en la frontera.

En un comunicado, el ejército identificó a los milicianos como “Fitna al-Khawarij”, un término que las autoridades paquistaníes usan para referirse a los miembros del Talibán paquistaní, también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Los radicales estaban patrocinados por India, agregó.

Los insurgentes fueron detectados el martes cuando intentaban entrar a Waziristán del Norte, un distrito de la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, explicó el ejército. El tiroteo se prolongó durante 36 horas.

Ni Afganistán ni India realizaron comentarios al respecto. Pakistán ha acusado con frecuencia a ambos países de apoyar al TTP y a otros grupos armados, algo que Kabul y Nueva Delhi niegan.

El presidente interino de Pakistán, Yousaf Raza Gilani, elogió a las fuerzas de seguridad por “frustrar el intento de infiltración” y matar a 15 milicianos. En un comunicado, manifestó que no se permitirá que insurgentes respaldados por India alteren la paz, la estabilidad y la prosperidad de la nación, y que las operaciones antiterroristas continuarán hasta que el terrorismo se haya eliminado.

La violencia insurgente ha repuntado en Pakistán en los últimos meses, y gran parte de ella se atribuye al TTP, que es independiente pero está estrechamente ligado al Talibán afgano. Islamabad sostiene que muchos líderes e insurgentes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde que la milicia radical regresó al poder allí en 2021, pero Kabul lo niega.

La última operación se produjo un día después de que el Ministerio de Exteriores paquistaní dijera que el progreso en la mejora de los lazos con Afganistán dependía de las acciones y garantías de Kabul.

El portavoz del ministerio, Tahir Andrabi, señaló que un enviado chino, Yue Xiaoyong, visitó Islamabad esta semana y se reunió con su homólogo paquistaní, Mohammad Sadiq, como parte de los esfuerzos para aliviar las tensiones entre los dos países vecinos. Pero según Andrabi, la mejora dependerá de “garantías verificables y por escrito de la parte afgana de que su territorio no será utilizado para el terrorismo contra Pakistán”.

En abril, China acogió conversaciones entre Pakistán y Afganistán en la ciudad occidental de Urumqi para poner fin a los combates que estallaron en febrero y dejaron cientos de muertos. Desde entonces, Islamabad no ha vuelto a dialogar con Kabul.

En el comunicado, el ejército afirmó que el último intento de infiltración de insurgentes reforzaba su postura de que el gobierno del Talibán afgano no impide que su país se use para lanzar ataques contra Pakistán. “El régimen talibán afgano ha fracasado de manera constante en garantizar una gestión fronteriza eficaz y en cumplir sus obligaciones internacionales”, apuntó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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