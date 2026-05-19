Fuerzas israelíes interceptan otro barco con activistas que desafían el bloqueo de Gaza

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Una transmisión en vivo en el sitio web mostró a fuerzas israelíes en una lancha neumática acercándose al barco, llamado el “Andros”, y a activistas con los brazos en alto.

Luego, la pantalla se oscureció con un mensaje que indicaba que la embarcación había sido interceptada.

Un puñado de barcos seguía dentro de las 100 millas náuticas de Gaza y navegaba hacia allí la tarde del martes.

Esta nueva acción de la Marina israelí ocurrió al día siguiente de que la fuerza israelí interceptara la flotilla de activistas en aguas internacionales frente a Chipre.

La travesía de los activistas era un nuevo intento de la Flotilla Global Sumud por desafiar el bloqueo naval de Israel sobre Gaza y llamar la atención sobre las sombrías condiciones de vida de los palestinos que viven en el territorio.

Decenas de embarcaciones partieron del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la flotilla describieron como el tramo final de su viaje planificado hacia las costas de Gaza.

Según el rastreador de la Flotilla Global Sumud, unas 41 embarcaciones fueron interceptadas el lunes, y otras 10 continuaban navegando antes de la interceptación del Andros. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP