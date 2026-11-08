Fuerzas Armadas toman el control exterior de penales en estado de emergencia en Perú

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Entre las facultades habilitadas de manera “excepcional y temporal” se incluye el operativos y patrullajes en las zonas de influencia de las prisiones, “evitar el ingreso de armas y objetos prohibidos”, detectar e inhabilitar el uso de aeronaves y las señales de comunicación no autorizadas.

La medida tiene como objetivo recuperar el control y el orden en las cárceles e impedir las conexiones con el exterior para que las organizaciones criminales no sigan “dirigiendo delitos desde su interior”, aseguró el presidente Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Los centros penitenciarios que se encuentran bajo un estado de emergencia renovado hasta el próximo enero son: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), El Milagro (La Libertad), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima).

La crisis en el sistema penitenciario de Perú pasa por un hacinamiento que supera en 254% la capacidad instalada para 42.000 reclusos, frente a los 107.000 presos que se tiene en la actualidad, admitió el reporte difundido el domingo por el Consejo de Ministros.

A ello se suma la vinculación de al menos 494 internos a 217 organizaciones criminales, incluidas facciones del Tren de Aragua —una banda que surgió en las cárceles de Venezuela y expandió sus operaciones a toda la región—, según las autoridades.

Al asumir la presidencia a finales de julio, Fujimori prometió aplicar una política de mano dura para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y otra serie de delitos, muchos de los cuales se comandan desde los centros penitenciarios.

El gobierno ha ofrecido la construcción de dos nuevos centros carcelarios para descongestionar el sistema. FUENTE: AP