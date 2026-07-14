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Fuertes tormentas causan daños en Texas; se pronostican más lluvias e inundaciones peligrosas

Las lluvias torrenciales en el sur de Texas arrasaron carreteras y dejaron varados a automovilistas el martes, mientras los meteorólogos advertían que la amenaza de un clima aún más severo podría provocar inundaciones peligrosas en condados ya afectados cerca de la frontera con México.

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, guardias de coto caminan a través de las aguas dejadas por las fuertes lluvias en el condado de Uvalde, Texas, el martes 14 de julio de 2026. (Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas vía AP)
En la imagen, proporcionada por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, guardias de coto caminan a través de las aguas dejadas por las fuertes lluvias en el condado de Uvalde, Texas, el martes 14 de julio de 2026. (Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas vía AP) AP

Las tormentas dejaron caer hasta 30 centímetros (un pie) de lluvia en algunas zonas rurales de Texas, lo que llevó a que se realizaran decenas de rescates por aguas crecidas en toda la región y a que las autoridades cerraran durante horas varios tramos de una transitada autopista cerca de Uvalde, a unos 129 kilómetros (80 millas) al oeste de San Antonio. Una vigilancia por inundaciones también incluyó el condado de Kerr, donde las inundaciones catastróficas del año pasado a lo largo del río Guadalupe causaron la muerte de más de 100 personas.

Hasta el martes no se habían reportado muertes ni lesiones.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas nocturnas podrían dejar más de 30 cm (1 pie) adicionales de lluvia en algunos lugares hasta el miércoles, lo que generaría impactos potencialmente catastróficos por inundaciones repentinas en zonas al oeste de San Antonio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para decenas de condados.

“El intenso ritmo de la lluvia y los efectos acumulativos de múltiples rondas de tormentas darán como resultado una peligrosa amenaza de inundaciones repentinas hasta el jueves”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades difundieron el martes videos de equipos de rescate en botes navegando por calles inundadas y de un vehículo siendo arrastrado corriente abajo por aguas de rápido desplazamiento. Cinco personas fueron rescatadas por integrantes del Equipo de Búsqueda y Rescate de Guardabosques de Caza de Texas y cuatro por un guardabosques de caza local, informó Maggie Berger, portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

En Uvalde, las autoridades indicaron que se habían realizado al menos dos docenas de rescates acuáticos. Abrieron un centro local de eventos para cualquier persona desplazada por las inundaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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