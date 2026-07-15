Fuertes lluvias siguen empapando el sur de Texas; reportan tornado en San Antonio

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un tornado tocó tierra en la parte noroeste de San Antonio, cerca de la Interestatal 10. Videos publicados en redes sociales mostraban lo que parecía ser un pequeño tornado. No hubo reportes de heridos.

Mientras tanto, se emitieron advertencias de inundaciones repentinas potencialmente peligrosas en algunas zonas, y el diluvio estaba previsto a continuar hasta la noche del jueves. El servicio meteorológico indicó que podrían caer entre 25 a 50 centímetros (10 y 20 pulgadas) de lluvia en algunas áreas para cuando las tormentas se alejen.

No se han reportado muertes ni lesiones por las inundaciones.

Se emitieron advertencias de inundaciones repentinas la mañana del miércoles para varios condados cerca de la frontera con México, incluidas partes del condado Kerr, donde inundaciones catastróficas a lo largo del río Guadalupe el año pasado causaron la muerte de más de 100 personas. Funcionarios del condado Kerr señalaron que han estado en contacto con campamentos de verano y centros de retiro donde podría ocurrir una crecida del río.

Los mayores acumulados de lluvia hasta ahora se han registrado en el condado Uvalde — hasta 40 centímetros (16 pulgadas) en algunas zonas—, informó el servicio meteorológico.

“Esto se considera un patrón típico de clima tropical de mediados de verano que ocurre en Texas", explicó Monte Oaks, meteorólogo del servicio meteorológico. "Aproximadamente una vez cada cinco años, nos golpea este tipo de lluvia intensa que, por lo general, es producida por un centro de baja presión estancado que no se mueve muy rápido”.

Oaks indicó que la lluvia está siendo alimentada por humedad tropical, principalmente del Golfo de México y algo del Océano Pacífico.

La mayor preocupación por inundaciones era para las zonas al oeste de San Antonio y al norte de la Ruta 90, precisó.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió declaraciones de desastre para decenas de condados.

Las autoridades publicaron videos el martes en los que se veía a un equipo de rescate en una embarcación navegando por calles inundadas y a un vehículo siendo arrastrado por las aguas. Cinco personas fueron rescatadas por el Equipo de Rescate de Texas y cuatro fueron rescatadas por un guardabosques local, informó Maggie Berger, portavoz de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El servicio meteorológico indicó que la ciudad de Uvalde ha sido la más afectada. Funcionarios allí señalaron que se habían realizado al menos dos docenas de rescates acuáticos, y que un centro local de eventos estaba abierto para cualquiera que hubiera sido desplazado por las inundaciones. En Sabinal, los funcionarios también estaban haciendo planes para un refugio.

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El corresponsal Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP