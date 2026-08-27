Fuertes lluvias e inundaciones en centro-norte de Japón dejan varados a personas y vehículos

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Un vehículo permanece en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Himi, prefectura de Toyama, Japón, el jueves 27 de agosto de 2026. (Suo Takekuma/Kyodo News vía AP) AP Un vehículo permanece en una calle inundada tras las fuertes lluvias en Himi, prefectura de Toyama, Japón, el jueves 27 de agosto de 2026. (Suo Takekuma/Kyodo News vía AP) AP

La Agencia Meteorológica de Japón emitió la alerta de nivel 5 por lluvias intensas para partes de las prefecturas de Ishikawa y Toyama, e instó a los residentes de las zonas afectadas a tomar medidas de precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

La lluvia amainó más tarde el jueves y la agencia rebajó la alerta por lluvias intensas a un nivel medio, pero advirtió a la población sobre la posibilidad de que se registren más lluvias y deslizamientos de tierra hasta la mañana del viernes.

La agencia pronosticó hasta 20 centímetros (7,8 pulgadas) de lluvia en las zonas de Kaga y Noto hasta la mañana del viernes. Las dos prefecturas recomendaron a más de 380.000 personas que se refugiaran en lugares más seguros.

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron a varios residentes varados en la ciudad de Himi, en la prefectura de Toyama, siendo rescatados en una embarcación neumática por trabajadores de auxilio que avanzaban a pie por aguas que les llegaban a la altura de las rodillas. Varios vehículos que se habían detenido en calles inundadas fueron abandonados.

En la vecina prefectura de Ishikawa, al oeste de Toyama, 270 viviendas en tres municipios quedaron aisladas debido a las inundaciones, aunque las autoridades señalaron que no había reportes de heridos entre los residentes varados. Las fuertes lluvias también provocaron deslizamientos de tierra y el cierre de carreteras en Ishikawa.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, indicó que varios ríos se desbordaron en las dos prefecturas, inundando muchas viviendas, sin que se informara de heridos.

El temporal provocó cortes de electricidad en más de 1.000 hogares en Toyama e Ishikawa, según la compañía Hokuriku Electric Power Co. Las fuertes lluvias y las inundaciones generalizadas a principios de este mes en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, dejaron 13 muertos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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