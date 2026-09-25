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Fuertes lluvias e inundaciones en Bangkok alteran el tráfico y obligan a evacuar

BANGKOK (AP) — Varias zonas de la capital de Tailandia quedaron inundadas por lluvias continuas desde la tarde del jueves hasta la mañana del sábado, lo que ha alterado el tráfico y obligado a algunos residentes a evacuar.

Los principales canales de Bangkok se llenaron con la lluvia acumulada, que superó los 20 centímetros (7,8 pulgadas), informaron funcionarios el sábado. Las aguas de la inundación se extendieron por la ciudad, en particular en las zonas central y oriental, bloqueando caminos y paralizando el tránsito.

El Departamento Meteorológico de Tailandia advirtió que las fuertes lluvias continuarían en la mayor parte del país hasta el domingo, y atribuyó la situación a un intenso sistema de baja presión sobre la región central y al fortalecimiento de las condiciones del monzón del suroeste.

Más de 84.000 personas en 21 provincias de todo el país se vieron afectadas por las inundaciones hasta el sábado, especialmente en la región central. Las autoridades enviaron mensajes de alerta de emergencia mediante el sistema de difusión celular a las personas en las zonas afectadas, indicó el gobierno.

Bangkok sufrió aguaceros durante gran parte del viernes y la lluvia intensa persistió hasta el sábado. En fotos y videos podían verse importantes vías anegadas y autos abandonados después de que los conductores no pudieron avanzar a través del agua que subía.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, manifestó que se esperaba lluvia intensa hasta el sábado, pero que las inundaciones deberían retroceder una vez que disminuyan las precipitaciones. Los funcionarios municipales trabajan para drenar el agua lo más rápido posible.

Se habilitaron varios refugios para alojar a los residentes obligados a evacuar, mientras que se abrieron algunas instalaciones gubernamentales para ofrecer estacionamiento de vehículos, señalaron funcionarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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