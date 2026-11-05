Fuertes lluvias causan graves inundaciones en la frontera entre Georgia y Tennessee

Las tormentas provocaron lluvias intensas en una zona montañosa, lo que causó inundaciones en el río Toccoa entre McCaysville, Georgia, y Copperhill, Tennessee, y generó inundaciones que ponían en peligro la vida en ambos lados. El Toccoa desemboca en el río Ocoee, donde la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA, por sus siglas en inglés) gestionaba los niveles de agua debido a los altos caudales en tres de sus presas hidroeléctricas.

Según la TVA, durante la noche cayeron entre 20 y 25 centímetros (8 y 10 pulgadas) entre las localidades del norte de Georgia de Blue Ridge y Ellijay, y la escorrentía de arroyos sin control hizo crecer los ríos aguas abajo.

El río Toccoa alcanzó un nivel récord de 5,5 metros (18 pies) la mañana del jueves, de acuerdo con un medidor del río en Copperhill, donde viven menos de 500 personas al otro lado del cauce frente a McCaysville, que tiene unos 1.000 habitantes. Autoridades de emergencias de Copperhill instaron a la gente a refugiarse en el ayuntamiento de cualquiera de las dos localidades.

El río estaba 0,6 metros (2 pies) por encima del nivel que los meteorólogos consideran “catastrófico”, lo que provocó inundaciones que sobrepasan puentes y cortan el acceso a la comunidad.

“Está por encima de los techos en varias zonas distintas. Aquí mismo, en nuestro distrito comercial del centro, está a unos 1,8 o 2,1 metros (6 o 7 pies) de altura”, declaró Michael Earley, jefe de policía de McCaysville, a Fox5 Atlanta. “Uno de mis autos patrulla flota ahora mismo río abajo. No sé dónde está, pero está por ahí abajo”.

Fotos compartidas con medios locales mostraban algunos edificios sumergidos hasta la altura de sus techos. En imágenes de video de noticiarios locales aparecen equipos de rescate en botes rojos y balsas motorizadas desplazándose por aguas profundas y turbulentas que corrían por las calles del centro. Earley indicó que se realizaron más de 30 rescates durante la noche.

Robert Poole, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Fannin en el lado de Georgia, estimó que se había rescatado a unas 20 personas, sin que se reportaran heridos ni fallecidos. Señaló que el agua había empezado a bajar hacia las últimas horas de la mañana del jueves.

“Las llamadas se han reducido en cuanto a personas varadas que necesitan rescate, así que probablemente terminemos utilizando un helicóptero y posiblemente algunos drones solo para hacer un reconocimiento aéreo y ver si hay alguien ahí fuera que necesite nuestra ayuda” señaló.

“Por favor, no dejen que el hecho de que la lluvia se detenga les dé una falsa sensación de seguridad”, indicó la agencia en redes sociales. “Las aguas de la inundación siguen siendo extremadamente peligrosas, y las condiciones pueden seguir empeorando aun después de que la lluvia haya cesado”.

Las inundaciones también obligaron a cerrar la planta de tratamiento de agua de McCaysville, lo que llevó a los líderes de la ciudad a emitir un aviso para hervir el agua.

El centro de McCaysville ya había sufrido inundaciones importantes en agosto, las cuales causaron daños al departamento de policía, la oficina de correos y otros negocios y viviendas. Earley dijo en ese momento en un comunicado que el río no era el causante, sino “importantes problemas de drenaje” asociados con obras en una carretera estatal cercana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP