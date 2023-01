Fuente AP: Multan a linebacker de los Packers Quay Walker

Associated Press

La persona indicó el sábado que el cornerback de los Packers Rasul Douglas también recibió una multa de 11.139 dólares por una penalización por conducta antideportiva en el encuentro y que el corredor de los Lions Jamaal Williams fue multado 18.566 por sus dos celebraciones de touchdown. Williams no fue penalizado durante el encuentro por sus celebraciones con una baile.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que las multas no han sido anunciadas.