Freddie Freeman, de Dodgers, evita lesión grave tras caer al dugout de visitantes

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman (al centro), camina de regreso al campo acompañado por el mánager Dave Roberts (a la derecha) y el preparador físico Greg Barajas, después de caer a la cueva al intentar atrapar un elevado de foul conectado por Isaac Collins, de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada de un partido de béisbol el miércoles 12 de agosto de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Freeman no está seguro de si jugará cuando los Dodgers comiencen una importante serie de cuatro juegos con los Cerveceros de Milwaukee, líderes de las Grandes Ligas, el jueves, pero agradece que su caída libre hasta el piso del dugout no haya sido peor.

“No me golpeé la cabeza, así que esa fue la parte clave. Me duele. Me duelen las rótulas. Me duele el hombro. Me duele la mano. Me duele la muñeca. O sea, me caí. (Pero) estoy de buen ánimo”, comentó Freeman.

Freeman se mantuvo en el juego y terminó la parte alta de la octava, pero Tommy Edman bateó como emergente por él en la parte baja del inning, antes de que Los Ángeles cerrara una victoria 4-2 sobre los Reales de Kansas City, su cuarta en cinco juegos.

El lado derecho del cuerpo de Freeman se llevó el golpe, pero el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2024 aparentemente no se rompió ningún hueso. Esperará a ver cómo se siente por la mañana antes de decidir si jugará la noche del jueves, cuando los Dodgers, campeones consecutivos de la Serie Mundial, reciban a Milwaukee en una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Freeman explicó que simplemente calculó mal la ubicación de la barandilla del dugout mientras seguía el elevado de foul de Isaac Collins.

“Fui a apoyarme, como si fuera a recargarme en la baranda para atrapar la pelota, y obviamente no había baranda”, dijo con una sonrisa Freeman.

Freeman, que cumple 37 años en un mes, señaló que tuvo suerte de caer completamente dentro del dugout, evitando por completo el primer tramo de escaleras. Esto se debe a que, cuando aterrizó, su cabeza quedó asomada hacia el espacio abierto sobre el segundo tramo de escaleras que baja hacia el clubhouse de visitantes, en lugar de golpearse contra el suelo.

"Por suerte, era alto, así que me libré de todo lo demás”, bromeó Freeman.

Esta no fue la primera desventura defensiva de Freeman: contó que se cayó en las gradas en Arizona hace aproximadamente una década, cuando estaba con los Bravos de Atlanta.

El oriundo del condado de Orange y aficionado de los Angels desde niño también dijo que todavía recuerda la famosa caída al dugout en el día inaugural de 1999 de Mo Vaughn, quien se lesionó en la primera jugada de su primer juego con los Halos.

Los Reales acudieron rápidamente junto a Freeman tras la caída y le pidieron que se quedara en el suelo. Freeman decidió levantarse de todos modos, y el personal de preparación física de los Dodgers corrió a través del campo para revisarlo.

“Creo que realmente nos salvamos por poco. Visualmente, fue muy aterrador. Por ahora, está de buen ánimo, lo cual creo que es una buena señal. Solo una especie de dolor general en todo el cuerpo” dijo el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts.

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FUENTE: AP