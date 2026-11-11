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Franz Wagner anota 38 y el Magic vence 123-108 al Jazz, que suma 10 derrotas seguidas

SALT LAKE CITY (AP) — Franz Wagner igualó su mejor marca personal con 38 puntos y capturó ocho rebotes para liderar al Magic de Orlando a una victoria por 123-108 sobre Utah la noche del miércoles, la décima derrota consecutiva para el Jazz.

Franz Wagner (22), del Magic de Orlando, reacciona después de encestar un triple durante el partido de baloncesto de la NBA el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate)
Franz Wagner (22), del Magic de Orlando, reacciona después de encestar un triple durante el partido de baloncesto de la NBA el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Desmond Bane anotó 25 unidades, mientras que Anthony Black aportó 22 tantos y ocho asistencias para ayudar al Magic a conseguir su segunda victoria seguida y cerrar una gira de cuatro partidos como visitante con marca de 2-2. Orlando superó al Jazz 14-3 en puntos de contraataque y 40-28 en la pintura.

Darryn Peterson encabezó a Utah con 22 puntos y Brice Sensabaugh sumó 19. Ace Bailey terminó con 18 unidades y un máximo de temporada de cuatro tapones para el Jazz, que no ha dejado a ningún rival por debajo de 110 puntos esta temporada.

Después de que el Jazz tomó ventaja de 96-95 con un triple de Sensabaugh, Orlando respondió con una racha de 18-3 para ponerse al frente de manera definitiva. Wagner encestó dos canastas, convirtió dos tiros libres y dio la asistencia en un triple de Bane para poner al Magic arriba 113-99 con 3:39 por jugar.

Utah rara vez atacó el aro al inicio de la primera mitad. De los 28 intentos de tiro de campo del equipo, 24 llegaron desde el perímetro. El Jazz se puso arriba 40-34 con dos triples consecutivos de Sensabaugh y Keyonte George.

La limitada presencia de Utah cerca del aro ayudó a Orlando a reaccionar antes del descanso y llegar al vestuario con ventaja de 66-59. Wagner encestó cuatro canastas y anotó 13 puntos durante el segundo cuarto para ayudar al Magic a tomar la delantera.

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