Frankie Muniz, estrella de 'Malcolm in the Middle' y piloto, hospitalizado tras choque en Daytona

ARCHIVO - El actor y piloto Frankie Muniz se recarga en su camioneta antes de competir en la categoría Craftsman de la serie NASCAR el 14 de febrero de 2026 en Daytona Beach, Florida (AP Foto/Chris O'Meara, archivo) AP

Team Reaume indicó que el protagonista de la serie “Malcolm in the Middle” estaba “despierto y alerta”.

Muniz, de 40 años y de padre boricua, estaba practicando para un evento del Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera benéfica programada para la noche del miércoles en el circuito mixto de Daytona.

“Compartiremos información actualizada a medida que esté disponible”, publicó en Team Reaume en la red social X, y agradeció a sus seguidores por “respetar la privacidad de Frankie en este momento”.

Muniz y el piloto de NASCAR Austin Cindric tenían previsto representar al Team Air Force en una carrera de exhibición que beneficia a seis organizaciones sin fines de lucro. Esos grupos apoyan a comunidades militares y de excombatientes a través del Proud to Honor Fund, de acuerdo con un comunicado de la NASCAR.

Una docena de pilotos de Ford Racing se dividieron en seis equipos para competir cara a cara en autos Mustang Dark Horse en honor a una rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Las presentaciones musicales de Zac Brown Band, Russell Dickerson, Jo Dee Messina, Brittney Spencer y Warren Zeiders también formaban parte del evento.

Muniz fue nominado a un Emmy y a dos premios Golden Globe por su trabajo en “Malcolm in the Middle” y fue uno de los actores infantiles más conocidos de su época. También ha aparecido en películas como “Big Fat Liar”, “Deuces Wild”, “Agent Cody Banks” y “Racing Stripes”.

Según su sitio web, Muniz se tomó una pausa del mundo del espectáculo en 2006 para dedicarse al automovilismo.

Comenzó a competir en el Campeonato de Fórmula BMW USA y más tarde pasó a correr en el Champ Car Atlantic Championship de 2007 a 2009. Muniz ocupaba el cuarto lugar en la clasificación del campeonato de 2009 cuando faltaban dos carreras, antes de que una lesión al final de la temporada derivara en múltiples cirugías, señaló el sitio web.

En 2024, Muniz disputó 38 carreras tanto en la serie NASCAR O’Reilly Auto Parts como en la serie de camionetas.

Ha participado en 117 carreras de la serie de camionetas durante los últimos tres años, con un resultado entre los 10 primeros en Daytona en 2025.

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FUENTE: AP