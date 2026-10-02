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Francisco Rivero y Raudi Pérez, peloteros de las menores, suspendidos por dopaje

NUEVA YORK (AP) — El receptor de los Nacionales de Washington Francisco Rivero y el lanzador dominicano Raudi Pérez, quien es agente libre, fueron suspendidos 56 juegos cada uno el viernes, tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento, en el marco de los programas antidopaje de ligas menores del béisbol.

Ambos fueron sancionados tras dar positivo por estanozolol: Rivero bajo el programa de ligas menores y Pérez conforme al esquema para peloteros de ligas menores asignados fuera de Estados Unidos y Canadá.

Rivero, de 18 años, firmó con los Nacionales en julio y no ha jugado en ningún encuentro de ligas menores.

Pérez, de 19 años, firmó con los Padres en enero por un bono de 25.000 dólares y tuvo marca de 0-4 con efectividad de 7,09 y un salvamento en seis aperturas y ocho apariciones como relevista en la liga veraniega de República Dominicana.

Fue dado de baja el 10 de septiembre, y su suspensión comenzará cuando firme con una organización de Grandes Ligas.

Trece peloteros han sido sancionados este año por una infracción de drogas, incluidos dos bajo el acuerdo antidopaje de Grandes Ligas.

El jardinero de Atlanta Jurickson Profar fue suspendido por toda la temporada el 3 de marzo después de dar positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. La prueba positiva fue la segunda infracción de Profar bajo el acuerdo de Grandes Ligas.

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido 80 juegos el 9 de enero tras dar positivo por epitrenbolona. Firmó con Arizona y regresó a las Grandes Ligas el 26 de junio.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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