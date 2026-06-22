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Francisco Lindor tendrá al menos un juego de rehabilitación en ligas menores antes de volver a Mets

NUEVA YORK (AP) — El puertorriqueño Francisco Lindor jugará al menos un partido más de rehabilitación en ligas menores antes de que los Mets de Nueva York decidan activar a su campocorto de la lista de lesionados, tras una ausencia de dos meses debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Lindor disputará su tercer partido de rehabilitación el martes, cuando juegue con Triple-A Syracuse. Este fin de semana se repartió el tiempo de juego entre Doble-A Binghamton y Syracuse, y se fue de 8-1 mientras actuó como campocorto.

“Volveremos a evaluarlo después del partido y veremos qué sigue para él”, comentó el mánager venezolano Carlos Mendoza el lunes, antes de que los Mets tenían previsto abrir una serie de cuatro juegos contra los Cachorros de Chicago.

“Veremos si necesita un día libre, si está listo para volver. Solo tiene que superar lo de mañana y tendremos esas conversaciones”, añadió Mendoza.

Lindor se distendió la pantorrilla al anotar tras un doble del venezolano Francisco Álvarez contra los Mellizos de Minnesota el 22 de abril.

Antes de lesionarse, Lindor bateaba para .226 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas. Se sometió a una cirugía de codo después de la temporada pasada y se perdió la mayor parte de los entrenamientos de primavera tras una operación en el hueso ganchoso (hamato) de la mano izquierda.

Los Mets comenzaron el lunes con marca de 26-27 sin Lindor, quien está en la lista de lesionados por tercera vez en sus 12 años de carrera en las Grandes Ligas.

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