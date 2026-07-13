Francia y España prometen emociones a granel en su semifinal del Mundial

Kylian Mbappé celebra tras la victoria de Francia contra Marruecos en la victoria 1-0 en los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Sólo una de esas selecciones podrá estar en la gran final.

Francia y España disputan ambos su 17mo Mundial, pero solo se han enfrentado una vez antes en la cita cumbre del fútbol Se miden el martes en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, la primera de dos semifinales para alquilar balcones .

Tras presentarse a este torneo como el número uno del ranking de la FIFA, Francia ha marcado 14 goles y encajado apenas dos en seis partidos. Mbappé suma ocho goles para igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros del certamen, y está a uno del récord histórico del capitán argentino, de 21 en los mundiales.

Mbappé, de 27 años, lleva facturados 20 goles en los 20 partidos de su trayectoria mundialista, incluido uno en la victoria de 2018 sobre Croacia, cuando se unió a Pelé como los únicos adolescentes en marcar en una final de la Copa del Mundo. El astro de Les Bleus dijo estar bien físicamente tras ser sustituido a los 77 minutos de la victoria 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, en la que anotó otro gol.

Yamal, que cumplió 19 años el lunes, ya fue parte de dos victorias de España en semifinales sobre Francia. Le faltaban apenas unos días para cumplir 17 cuando marcó en el triunfo 2-1 durante las semifinales de la Eurocopa 2024, y España volvió a ganar en la Liga de Naciones el año pasado.

“No tenemos ningún miedo a Francia... Si a alguien deben temer, es a nosotros. Somos dos equipazos”, afirmó Lamine tras la victoria de España por 3-1 ante Bélgica en cuartos.

El adolescente tiene solo un gol en Norteamérica, si bien registra 10 remates a puerta. Llegó a este Mundial recuperándose de un problema en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a perderse la recta final de la temporada con el Barcelona.

Aunque España ha sometido a sus rivales —10 goles anotados y uno en contra— desde un sorprendente empate 0-0 ante la sorprendente Cabo Verde en el inicio de la fase de grupos, la Roja sigue con vida después de que Merino anotara goles decisivos en los minutos finales tras ingresar como suplente en cada uno de los dos últimos partidos. Todo ello mientras el guardameta Unai Simón estableció un récord del Mundial con 650 minutos sin encajar un gol, hasta que Bélgica perforó la red a los 41 minutos del cruce de cuartos.

Merino marcó a los 88 minutos para ese triunfo 2-1 sobre Bélgica el viernes. En octavos, el atacante del campeón inglés Arsenal anotó en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para la victoria 1-0 ante Portugal, en el mismo estadio donde se jugará el partido de semifinales de España.

Cuarteto de campeones anteriores

Este es el primer Mundial desde 1990 en el que cada uno de los cuatro equipos finalistas tiene la credencial de campeones.

Messi y la campeona defensora Argentina, que venció a Francia por el título hace cuatro años, enfrentarán a Inglaterra en la otra semifinal el miércoles en Atlanta.

El partido por el campeonato será el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson de la ciudad de Nueva York. El partido por el tercer puesto se jugará el sábado en Miami Gardens, Florida.

Ambos han levantado el trofeo del Mundial desde la última vez que se enfrentaron

En su único enfrentamiento previo en un Mundial, Francia venció a España 3-1 en un partido de octavos de final del torneo de 2006 en Alemania. La Roja se adelantó con un penal convertido por David Villa, pero Francia le dio la vuelta con goles de Franck Ribéry, Patrick Vieira y Zinedine Zidane.

Desde entonces, ambos equipos se consagrado en el Mundial. España conquistó su único título en 2010. Francia alzó su segunda copa en 2018.

Francia, que jugará en el Día de la Bastilla, intenta unirse a Brasil (cinco estrellas) y Alemania (cuatro estrellas) como los únicos equipos en alcanzar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo. Brasil lo logró en 1994, 1998 y 2002 —ganando dos títulos y perdiendo ante la anfitriona Francia en medio de esa racha. El campeonato de Alemania en 1990 llegó después de ser subcampeona en los dos mundiales anteriores —todos disputados como Alemania Occidental en ese momento.

Argentina venció a Francia en una tanda de penales en 2022 tras empatar 3-3.

Esta es la séptima aparición de Francia en semifinales, la quinta en los últimos ocho mundiales. Las únicas otras semifinales de España fueron en 1950 y luego en 2010 camino al título.

Cierre en Dallas

El AT&T Stadium, en el norte de Texas, albergará su noveno partido del torneo, la mayor cifra de esta edición ampliada a 48 equipos. El recinto ede de un Super Bowl y de partidos de campeonato de fútbol americano y de baloncesto masculino a nivel universitario.

Messi anotó tres goles en los dos partidos de fase de grupos de Argentina, el primero el 22 de junio, cuando, tras fallar un penal, rompió el récord histórico de goles en los mundiales con el primero de sus dos tantos en la victoria 2-0 sobre Austria. Sumó otro gol como suplente en los minutos finales en el cierre del grupo el 27 de junio contra Jordania.

Cristiano Ronaldo, el astro portugués de 41 años, terminó su sexto y último mundial en la derrota 1-0 ante España en octavos el 6 de julio.

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FUENTE: AP